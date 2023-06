Réforme des retraites : en Sarthe, la 14e journée de mobilisation "ne sera pas un baroud d'honneur"

"Ce ne sera pas un baroud d'honneur", explique Christophe Fontanié, secrétaire départemental de la CGT en Sarthe. Ce mardi 6 juin 2023, est organisée une nouvelle journée de lutte contre la réforme des retraites, six mois après le début de la contestation. Depuis le 1er mai, plus aucune manifestation n'avait été organisée sur le département sarthois. Et dans les rangs des syndicats, on est partagé entre fatigue et détermination.

Les rassemblements de ce mardi 6 juin 2023

Le Mans : 10h devant la préfecture pour un "Village des luttes" avant le départ d'un cortège à 13h30

La Ferté-Bernard : 10h au COSEC Gymnase Loiseau

La Flèche : 10h30 au monument aux morts

"Nous espérons une mobilisation forte dans les rues du Mans ce mardi", espère Christophe Fontanié, secrétaire départemental de la CGT 72. "Que ce soit au niveau des adhésions ou des échos sur le terrain, la gronde est encore présente et on compte bien la faire entendre dans la rue, jusqu'au retrait de la réforme", poursuit le chef de file de la CGT en Sarthe.

Pourtant, un peu de fatigue et de lassitude se font ressentir dans les troupes. "Après six mois de combat social, c'est normal", précise Arnaud Reguerre, secrétaire départemental de la CFDT 72. L'heure est donc au premier bilan. "Je pense que l'Union syndicale a aussi rassuré et donné envie de participer. Les travailleurs eux-mêmes nous ont signifié qu'on était bien en phase avec leurs revendications", argumente le syndicaliste.

Les chiffres de la mobilisation en Sarthe

Les manifestations au Mans (manifestants selon syndicats / préfecture)