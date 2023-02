Réforme des retraites : en visite en Lorraine, le leader de la CFDT Laurent Berger appelle à rester mobilisé

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, est en déplacement dans la Meuse ce jeudi 9 février. Quarante-huit heures avant la nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, samedi, le syndicaliste vient à la rencontre des militants lorrains pour les appeler à rester mobilisés.

ⓘ Publicité

"Si on fait une manifestation samedi, c'est pour permettre aux salariés qui ne peuvent pas se permettre financièrement de faire grève trop souvent, de venir massivement, y compris avec leurs familles. Mais clairement, il faut qu'on continue à maintenir la pression," déclare Laurent Berger sur France Bleu Sud Lorraine. Dans cet objectif, l'intersyndicale a déjà fixé une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites jeudi 16 février .

Faut-il durcir le mouvement ?

Lors de la quatrième journée de mobilisation, certains manifestants lorrains ont fait part de leur volonté de durcir le mouvement face au gouvernement, qui, selon eux, reste sourd à leurs revendications. "Mais on hausse déjà le ton, répond Laurent Berger. Quand, dans la même semaine, on fait deux mobilisations, qui vont, toutes les deux, du moins je l'espère, dépasser le million de personnes dans la rue."

"Le combat est encore long, prévient encore le leader de la CFDT. Le texte ne sera voté que fin mars, c'est d'ici là qu'il faut faire changer le gouvernement de logique. Pour l'instant on fait la démonstration que l'opinion est derrière nous, qu'on fait des manifestations dignes et calmes, mais combatives, et il faut continuer là-dessus."