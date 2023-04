Réforme des retraites : encore 15 000 manifestants dans les rues de Perpignan la mobilisation ne faiblit pas

Ce jeudi ils étaient 15 000 manifestants à répondre à l'appel à manifester selon l'intersyndicale, 4 700 selon la préfecture. Dans les Pyrénées-Orientales la mobilisation se maintient, pour ce onzième jour de mobilisation un second cortège est aussi prévu à Prades cet après-midi.

"Les Catalans ont encore de la voix pour dire non au gouvernement !"

En début de manifestation le cortège a fait un arrêt devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Un stop symbolique de quelques minutes en soutient aux postiers grévistes assignés en justice par leur direction pour blocage illicite. Depuis 16 jours ils maintiennent un blocage à l'entrée du centre de tri de la Poste au Polygone à Perpignan. La décision de justice est attendue pour le courant de la journée.

Dans le reste de la manifestation, beaucoup se réjouissent de voir le cortège toujours dense comme Gilles : "En partant de la place Catalogne, j'avais un peu peur de voir moins de monde, mais arrivé en haut du boulevard Henri Poincaré j'ai pris des photos finalement nous sommes très nombreux. C'est magnifique!"

"Les Catalans ont encore de la voix pour dire non au gouvernement !" renchérit Louis, un peu plus en avant du cortège. "Nous devrions être plus nombreux encore. Mais dans le contexte économique actuel je comprends que ce soit difficile pour certains. Donc depuis plusieurs jours je donne aux caisses de grèves." Le retraité explique avoir calculé combien lui couterait un jour de grève s'il était encore en activité et par quatre fois déjà il a versé ce montant dans une caisse de grève " Ca représente 100 € en moyenne."