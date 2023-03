Réforme des retraites : entre 1 700 et 2 800 manifestants en Charente dans les quatre cortèges ce matin

La pluie battante et le vent n'ont pas découragé les 1 200 personnes selon la police, 2 000 selon l'intersyndicale qui ont manifesté ce samedi matin contre la réforme des retraites à Angoulême. Elles étaient 230 à Cognac selon les forces de l'ordre, 400 selon les organisateurs, entre 200 et 300 à La Rochefoucault et entre 130 et 150 à Ruffec selon les sources.

ⓘ Publicité

Une nette baisse de la mobilisation (à Angoulème, les forces de l'ordre annonçaient 7 500 manifestants samedi dernier) qui s'explique sans doute par les mauvaises conditions météo, mais peut-être aussi par une fatigue des manifestants selon le secrétaire départemental de la CGT Michaël Lablanche. Il s'estime toutefois satisfait des chiffres, d'autant que les personnes venues protester ce matin ne sont pas, selon lui, celles qui étaient dans les cortèges ces dernières semaines.

Il y avait aussi des manifestations à Rochefort et Royan ce samedi matin

Deux manifestations étaient aussi organisées en Charente-Maritime ce samedi matin. A Rochefort, 1 100 personnes ont défilé dans les rues selon la police, 1 800 selon l'intersyndicale. A Royan, 280 personnes ont manifesté selon la police, le chiffrage des organisateurs n'est pas encore connu.

A La Rochelle et Saintes, les rassemblements sont organisés à 14h30 cet après midi.