Réforme des retraites : entre 300 et 500 manifestants à Châteauroux pour la 8ème journée nationale

Entre 300 et 500 manifestants, syndicats et gilets jaunes, ont défilé ce mercredi 29 janvier à Châteauroux pour la huitième journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites.

Châteauroux, France

Des drapeaux rouges, violets, blancs, des gilets jaunes... Ils étaient quelques centaines à défiler, au départ de la place de la République, contre le projet de réforme des retraites. Et ce dans un contexte particulier : vendredi, le Conseil d'État a formulé un avis particulièrement critique envers le projet du gouvernement, et hier mardi, l'intersyndicale des pompiers a décidé de cesser sa grève à compter de samedi 1er février.

"Tous les pompiers n'ont pas cessé la grève"

On croise malgré tout dans le cortège quelques pompiers, comme Jean-Baptiste, représentant CGT au SDIS de l'Indre. "Tous les pompiers n'ont pas cessé la grève : l'intersyndicale a décidé de suspendre la grève, parce qu'on a obtenu des garanties sur la prime de feu, et sur notre système de retraites. Par contre la CGT continue. Le but, ce n'est pas de ne penser qu'à soi, c'est aussi de défendre les autres professions qui elles, n'ont aucune garantie pour la retraite."

Simon, enseignant de sciences économiques et sociales au lycée Jean-Giraudoux, incite par ailleurs les pompiers à la plus grande prudence face aux promesses du gouvernement : "Nous, on a vu ce que c'était, les garanties ! On a eu la garantie par Jean-Michel Blanquer d'augmenter le budget de l'Éducation nationale, et finalement cet engagement était inconstitutionnel. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient."

"Ça casse le mouvement"

D'autres enfin estiment que cette main tendue du gouvernement aux pompiers est surtout une manière de diviser les opposants. "Le gouvernement essaie de prendre les secteurs les uns après les autres", déplore Patrick, syndiqué Sud-Solidaires et ancien psychologue de l'Éducation nationale. "Ça casse le mouvement, parce qu'une fois que les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont tendance à se détacher des mobilisations."

Dans le Berry, plusieurs manifestations ont lieu ce mercredi : à Châteauroux et Saint-Florent-du-Cher ce matin, puis cet après-midi à Issoudun (15 heures devant le centre des impôts), Bourges (17 heures place Séraucourt, avec une chaîne humaine) et Vierzon (17 heures au forum République).