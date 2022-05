Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, la CGT de la Sarthe et les autres syndicats organisateurs du rassemblement du 1er mai, ont placé la réforme des retraites et la question du pouvoir d'achat en tête de leurs revendications. "Il n'y aura pas d'état de grâce", préviennent-ils.

Réforme des retraites et pouvoir d'achat au cœur du rassemblement du 1er mai au Mans

Un rassemblement du 1er mai encore plus politique que d'habitude. Environ 500 personnes se sont réunies ce dimanche, devant la préfecture au Mans, à appel de plusieurs syndicats dont la CGT, la FSU et Solidaires. (La CDFT n’appelait pas à ce rassemblement et Force Ouvrière avait organisé un événement pour ses militants à l’extérieur du Mans).

Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et un mois et demi avant le scrutin législatif pour désigner les députés, les manifestants ont voulu "mettre la pression" sur le chef de l'Etat et son futur Premier Ministre. Les participants à ce rassemblement n'ont pas défilé mais ont déambulé dans ce que les syndicats avaient nommé "le village des luttes".

Revalorisation des salaires

Au cœur des préoccupations, cette année : la question du pouvoir d'achat et la réforme des retraites. "Nous demandons une revalorisation immédiate des salaires au moins égale à l'inflation qui est de près de 5% et qui va durer dans les prochains mois", a indiqué Christophe Fontanié, le secrétaire général de la CGT en Sarthe.



à lire aussi 1er Mai : la CGT de la Sarthe mobilisée pour combattre la réforme des retraites

« Il n’y aura pas d’état de grâce ! »

Par ailleurs, concernant les retraites, le syndicat a redit son opposition au recul de l'âge légal de départ à 64 puis 65 ans, point cardinal du programme d'Emmanuel Macron, réélu à la présidence de la République. Au lendemain du second tour de la présidentielle, le Ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait évoqué l'éventualité d'un recours à l'article 49-3 de la constitution pour faire passer rapidement et sans vote du Parlement cette réforme des retraites. "Une provocation supplémentaire", a réagi le secrétaire général de la CGT en Sarthe. "Si les choses sont réalisées de cette manière, il faut s'attendre à ce que nous descendions dans la rue. Il n'y aura pas d'état de grâce", a-t-il prévenu.