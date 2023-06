Réforme des retraites : faible mobilisation à Mont-de-Marsan, un millier de personnes mobilisées

En ce mardi 6 juin, environ 1.000 personnes étaient présentes à Mont-de-Marsan, dans les Landes pour manifester contre la réforme des retraites. Le cortège est parti aux alentours de 11 heures depuis le parking des arènes du Plumaçon pour rejoindre la préfecture des Landes. Pour cette 14ème journée de mobilisation intersyndicale, fumigènes et pétards SNCF (pétard avec une forte détonation utilisé par la SNCF posé sur les rails pour avertir des dangers sur les voies) étaient également au rendez-vous.

ⓘ Publicité

Le cortège est accompagné par des fumigènes et des tirs de pétards SNCF au rond point du Sablar de Mont-de-Marsan © Radio France - Max Martin

La fumée envahit le ciel montois et les bruits des détonations font mal aux oreilles. Cela n'empêche pas le millier de personnes de déambuler en chantant et en brandissant des drapeaux et des pancartes.

"Pris à la maille, 49-3. 64 ans c'est non" est inscrit sur poisson de papier enfermé dans une cage à poisson immergée © Radio France - Sarah D'Hers

"C'est notre avenir qui se joue"

Parmi les personnes présentes, bon nombre d'entre elles manifestent pour la 14ème fois. "On ne lâchera rien", peut-on entendre à plusieurs reprises depuis le cortège. Cette manifestation du 6 juin a également attiré une dizaine de lycéens. "C'est primordial de venir faire entendre nos voix. C'est notre avenir qui se joue", s'exclame l'un d'entre eux.