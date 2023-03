Réforme des retraites : faible participation à la manifestation du 11 mars au Mans

Il y avait beaucoup moins de monde dans les rues du Mans ce samedi 11 mars 2023 à manifester contre la réforme des retraites. C'était à l'appel de l'intersyndicale la 7e journée de mobilisation. Alors que l'examen du texte s'achève ce week-end au Sénat, 230 manifestations étaient prévues partout en France. Au Mans, 2.800 personnes selon la préfecture et 4.000 selon les syndicats ont défilé entre l'arrêt Saint Martin et la place des Jacobins. C’est la plus faible participation depuis le 19 janvier, date du début du mouvement.

ⓘ Publicité

Mardi dernier, ils étaient pourtant encore 13.000 à manifester dans la capitale sarthoise. Face à ce contraste, il y avait forcément de la déception dans les rangs clairsemés ce samedi. "J'ai le moral dans les chaussettes", réagit ainsi Valérie, aide à domicile de 56 ans. "On a fait trois jours de grève cette semaine et les gens ne viennent pas ! Ils sont où ? J'espérais qu'ils viendraient aujourd'hui en famille. Il n'y a pas l'excuse de "je ne peux pas faire grève". Alors ils font quoi ? Les courses ? Cela me désole".

Une manifestante contre la réforme des retraites, au Mans le 11 mars 2023 © Radio France - Julien JEAN

Les leaders syndicaux restent déterminés mais la base commence à exprimer un certains fatalisme. "Il y a des fois on gagne et des fois on ne gagne pas. C'est comme ça, on a essayé" lâche Jean-Yves. "Il y a de l'usure et le gouvernement table là dessus. On y croit encore mais c'est incertain" reconnait un autre manifestant. Mais pour d'autres, ce n'est pas un essoufflement. Bernard y voit plutôt une transition vers un mouvement plus radical. "Les petites manifestations, ça va bien. Et comme on n'est pas entendus, cela va se durcir dans les entreprises, c'est une certitude".

Prochaine journée de mobilisation : le mercredi 15 mars avec l'arrivée du texte en commission mixte paritaire.