Réforme des retraites : forte mobilisation en Provence pour ce 31 janvier

La deuxième journée de grève et manifestations contre la réforme des retraites mobilise partout en France comme en Provence. En attendant les décomptes officiels et des syndicats, les cortèges à Marseille et Toulon sont déjà bien garnis.

Manifestation à Toulon contre la réforme des retraites le 31 janvier 2023. © Radio France - Christelle Marques Quelle sera la mobilisation pour la 2e journée nationale de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites ce mardi 31 janvier ? Plus de 200 cortèges sont prévus dans le pays en particulier en Provence notamment à Toulon où les autorités avancent le chiffre de 14.000 manifestants avant un décompte détaillé. ⓘ Publicité Vers une mobilisation en hausse à Marseille et Toulon ? Le ministère de l'Intérieur table jusqu'à 1,2 million de Français dans la rue. Un chiffre à confirmer, qui serait supérieur au décompte du 19 janvier dernier. Il constituerait aussi la plus forte mobilisation depuis les grandes grèves et manifestations de 2010, déjà contre le recul de l'âge de départ en retraite de 60 à 62 ans. Les raffineries très mobilisées Les raffineries et dépôts de carburants de TotalEnergies comptent 75 à 100% de grévistes selon la CGT. La mobilisation est particulièrement élevée à la bio-raffinerie de La Mède, entre 80 et 90% de personnels en grève. Les transports perturbés à Marseille, Aix et Toulon Le secteur des transports est particulièrement impacté par cette 2e journée de grève. A la SNCF, les trains circulent pas ou peu, même chose dans le réseau RTM de la métropole Aix-Marseille-Provence avec de fortes perturbations dans les lignes de métro, tram et bus. Dans le réseau Mistral à Toulon, seul 40% du trafic bus est assuré. L'aéroport de Marseille Provence est aussi impacté mais moins fortement par la grève. Environ 13% des vols sont ainsi annulés au départ ou à l'arrivée selon les chiffres communiqués par la direction. Dans le détail, les arrivées programmées : 105 / Vols annulés : 14 (13.33 %). Départs programmés : 103 / Vols annulés : 14 (13.59%). Des chiffres en très légère hausse par rapport à la journée du 19 janvier. À lire aussi Grève contre la réforme des retraites : très forte mobilisation dans les Bouches-du-Rhône et le Var Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !