Réforme des retraites : fumigènes et pétards interdits dans la rue à Albertville, Chambéry et Bassens

Après les débordements survenus en marge des manifestations contre la réforme des retraites lors des trois dernières journées d'actions , le préfet de la Savoie a pris ce mercredi deux arrêtés visant à interdire l'utilisation de pétards et autres fumigènes dans la rue pour la 12e journée d'actions, sur les communes de Chambéry, Bassens et Albertville.

"Au abords et au sein des cortèges"

"A la suite des violences et des dégradations importantes commises par une partie des personnes en marge des cortèges à l'itinéraire déclaré les 23, 28 mars et le 6 avril 2023 (...) le port et le transport de fumigènes, pétards, feux d'artifice sur la voie publique ou de substances dangereuses" seront interdits "aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements", ce jeudi 13 avril 2023 de 9h à 14h à Albertville et de 13h à 20h à Chambéry et Bassens, précise un communiqué.

Ne pas dissimuler son visage

La préfecture rappelle également qu'il est interdit de "dissimuler tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein d'une manifestation ou aux abords d'une manifestation sur la voie publique", au risque d'une sanction pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15.000 euros d'amende. "Ces mesures ont pour objectif d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre et ainsi permettre l'exercice de droit de manifester", selon le communiqué.

Jeudi dernier, la manifestation avait été émaillée d'incidents en Savoie . Huit personnes avaient été interpellées à Chambéry et deux avaient été arrêtées à Albertville, où une partie des manifestants avaient tenté de s'introduire dans les locaux du PC Osiris (centre de gestion du trafic routier). A Albertville, sept policiers avaient été blessés par des jets de pierres et de pétards. L'un deux, sérieusement blessé par un tir de mortier, a eu 5 jours d'ITT.