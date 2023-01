Réforme des retraites : "Il faut bloquer", "Ca sert à rien", des avis partagés en Provence avant le 2e acte

Combien seront-ils dans la rue ce mardi 31 janvier pour protester contre la réforme des retraites ? Après le succès du 1er acte le 19 janvier dernier, l'intersyndicale rejointe par les mouvements étudiants et lycéens, organisent une 2e journée nationale de grève interprofessionnelle et de manifestations. On parle déjà d'un mardi noir avec de nombreux secteurs touchés et déjà plus de 200 cortèges recensés.

Vers une mobilisation inédite depuis 2010

Même le ministère de l'Intérieur mise sur une participation supérieure, jusqu'à 1,2 million de Français dans la rue, c'est à dire une ampleur inédite depuis 2010 et la mobilisation contre le recul de l'âge de départ en retraite de 60 à 62 ans. Si l'impact de la grève est déjà certain dans les transports et les services publics, difficile de savoir si les salariés du privé manifesteront en nombre.

Ce sera le cas de Magid, "Je vais manifester et le patron m'enlèvera un jour de salaire", assume le salarié d'une entreprise d'espaces verts, sans doute un peu seul ce mardi. "On aimerait manifester, coupe son jeune collègue Billal, mais dans le privé perdre une journée de salaire, franchement je n'ai pas envie. Et encore moins pour que ça ne change rien au final".

Certains syndicats comme la CGT espèrent "amplifier le mouvement voire le durcir" pour faire reculer le gouvernement. Mais plusieurs Français rencontrés dans la zone de Plan-de-Campagne entre Marseille et Aix, semblent partagés sur cette question. C'est le cas de Mélisande et Sophie, deux sœurs, pas vraiment d'accord sur la suite à donner à cette journée de grève. "De toute façon il n'y a pas d'autres solutions, argumente Sophie en reprise d'emploi et pas franchement opposée à la réforme. On ne peut pas aller chercher l'argent ailleurs". Mélisande n'est "tellement pas d'accord. Faut pas laisser passer, affirme déterminée cette jeune maman. Il faut bloquer. Macron n'est pas le patron de la France. C'est nous les Français et quand tu as travaillé toute ta vie, tu as droit au repos".

Quelle mobilisation à Marseille et Toulon ?

Selon le ministère de l'Intérieur, la mobilisation s'annonce particulièrement forte à Marseille où le cortège partira du Vieux-Port à 10h30. En Provence, on manifestera aussi à Arles, Toulon, Draguignan ou encore Brignoles*.*

D'autres grèves programmées à partir le 6 février

Quelque soit le niveau de mobilisation ce 31 janvier, les syndicats se réunissent mardi soir à Paris pour déterminer la suite du mouvement. Mais on sait déjà que des grèves sont actées dans les ports et raffineries à partir du 6 février. Et un préavis reconductible est déposé à la SNCF dès le 7 février.