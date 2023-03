Réforme des retraites : "Je voterai le texte qui sortira du Sénat" Guillaume Chevrollier, le sénateur LR

Cette réforme des retraites, "une réforme de gauche" pour le Ministre du travail, Olivier Dussopt. La droite, majoritaire au Palais du Luxembourg, compte bien amender le texte. Emmanuel Macron a d'ailleurs déclaré qu'il "souhaitait que le Sénat puisse enrichir le texte avec ce qui paraît utile." Un appel du pied aux LR, qui ne comptent pas adopter le texte en l'état, notamment si le statut des mères de famille reste le même. Bruno Retailleau, le chef de file LR au Sénat, propose un bonus maximal de 5% pour toutes les mères ayant une carrière longue.

Le Mayennais Guillaume Chevrollier va voter oui

Les sénateurs ont adopté les 2 premiers articles sur les régimes spéciaux et l'index sénior. En amendant l'article 2, l'index sénior obligatoire uniquement dans les entreprises de plus de 300 salariés. Le sénateur mayennais LR Guillaume Chevrollier était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne ce lundi 6 mars : "je voterai le texte qui sortira du Sénat, qui sera amendé par le Sénat, en cohérence et après avoir beaucoup écouté les partenaires sociaux, acteurs du terrain, salariés, aujourd'hui on a une France qui vieillit, on a un déséquilibre des comptes pour le régime des retraites, la nécessité de la réforme est là."