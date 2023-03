Réforme des retraites : l'annonce du 49.3 galvanise les manifestants à Toulouse

Une manifestation est partie à Toulouse du quartier Saint-Cyprien à 15 heures ce jeudi, pour rejoindre les boulevards, afin de maintenir la pression contre la réforme des retraites. Selon les syndicats, 10.000 manifestants défilent dans la Ville rose, les services de la préfecture eux en ont compté 1800. C'est une mobilisation à l'appel de tous les syndicats.

Emmanuel Macron a finalement décidé d’engager la responsabilité du gouvernement et d’ actionner l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme des retraites à l'Assemblée nationale ce jeudi.

"Il y aura de nouvelles mobilisations" contre la réforme des retraites, a déclaré le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dénonçant un "vice démocratique" après la décision du gouvernement d'activer l'arme constitutionnelle du 49.3. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez lui a fait écho en affirmant que "la mobilisation et les grèves doivent s'amplifier". L'intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, FO, FSU, Solidaires, Unsa et l'ensemble des organisations de jeunesse Fage, Fidl, MNL, Unef et VL, ont prévu de se réunir ce jeudi à 19h30 pour une conférence de presse au siège de la CGT, à Montreuil.

La coordination "On arrête tout Toulouse", lancée le 7 mars pour mettre la France à l'arrêt, appelle à un rassemblement à 20h Place du Capitole. Elle regroupe plusieurs professions, des gilets jaunes, des étudiants...