Réforme des retraites : l'électricité coupée dans la permanence du député Modem de la Dordogne

Le député de la troisième circonscription de la Dordogne s'est retrouvé dans le noir ce lundi en fin de matinée dans sa permanence de Lanouaille après avoir rencontré pendant environ une heure, trois syndicalistes de la CGT énergie 24 pour parler de la réforme des retraites.

600 foyers également privés d'électricité

La CGT énergie 24 revendique dans un communiqué "une opération de sobriété énergétique" sur la permanence de l'élu qui a également touché des habitations et des administrations du bourg de la commune de Lanouaille. D'après Enedis qui "condamne fermement des actes illégaux", la coupure a aussi concerné vers 12h 30 environ 600 foyers du secteur à Lanouaille mais aussi à Angoisse et à Sarlande. L'électricité est revenue vers 15h.

Le député va voter la réforme

Les salariés d'Enedis opposés au projet de réforme reproche au député d'avoir voté l'article qui supprime les régimes spéciaux et de ne pas maîtriser le fond de la réforme : "il y a eu beaucoup d'approximations dans son discours" estime Laurent Lucas, secrétaire général de la CGT énergies 24

Ce lundi soir, le député réagit sur France Bleu Périgord : "je m'en doutais un peu qu'ils allaient me couper la lumière, ils font leur métier, moi je fais le mien, moi je les ai beaucoup écouté et effectivement je ne leur ai pas donné d'informations. Je ne comprends pas cette action mais je l'accepte car je ne peux pas faire autrement mais je ne suis pas d'accord avec ces méthodes".

Jean-Pierre Cubertafon déclare également qu'il compte voté la réforme car le texte a été modifié selon lui, dans le bon sens : "ce projet a été modifié et amendé et je pense que la voterais. Ce qui m'a convaincu de la voter c'est la position sur les carrières longues et il y aura des améliorations je crois avec la commission mixte paritaire".

Des radars mis en sommeil

La CGT énergie 24 revendique également d'autres actions de lutte contre la réforme des retraites. Le syndicat annonce avoir éteint trois radars et avoir coupé la transmission des données de certains compteurs Linky. Une opération "Robin de bois de l'énergie" pour ne pas faire payer l'électricité sur certains bâtiments publics de Périgueux.