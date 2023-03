Réforme des retraites : l'intersyndicale annonce une dixième journée de mobilisation le mardi 28 mars

La mobilisation contre la réforme des retraites va continuer. Malgré l'adoption du texte, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter : réunie au siège de la CFDT à Paris ce jeudi soir, elle a annoncé une dixième journée de manifestations le mardi 28 mars. Ce jeudi, entre 1,089 million de manifestants (Intérieur) et 3,5 millions (CGT) ont défilé dans plus de 300 villes lors de la 9e journée de mobilisation contre la réforme . Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a salué "regain de mobilisation". Cette journée était la première organisée au niveau national après l'adoption de la loi via l'arme constitutionnelle du 49.3.

Les syndicats ont confirmé qu'ils continueront tant que le texte n'aura pas été retiré : "Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, ce mouvement social et syndical pérenne et responsable confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme", ont-ils affirmé à l'issue de cette 9e journée de mobilisations qui a réuni selon eux "plus de trois millions de manifestants".

Net rebond de la participation ce jeudi

Si l'intersyndicale a recensé 3,5 millions de personnes dans les rues, un total de 1,089 million de manifestants ont manifesté jeudi en France, dont 119.000 à Paris selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La mobilisation a battu un record à Paris et est en hausse par rapport à la 8e journée de mobilisation le 15 mars, où 480.000 personnes étaient descendues dans la rue en France, selon la Place Beauvau. Partout dans le pays, les journalistes de France Bleu ont noté une hausse de la mobilisation.