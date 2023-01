Réforme des retraites : l'intersyndicale mobilise pour la manifestation du 31 janvier à Amiens

"Contre la réforme des retraites, manifestation mardi à 14h00 à Amiens." Le message est simple et répété avec détermination par la dizaine de militants syndicalistes dispersés sur le marché du Colvert, ce dimanche 29 janvier 2023. Tous ont un objectif : mobiliser le plus grand nombre de personnes pour le cortège du 31 et le dialogue prend plutôt bien.

ⓘ Publicité

Un accueil positif

Au fur et à mesure de la matinée, les passants avec un tract dans la main sont de plus en plus nombreux entre les stands sur le marché et ils sont beaucoup à approuver la démarche. "Moi j'ai 42 ans et je suis déjà fatiguée, aller jusqu'à 64 ans c'est pas possible", témoigne une passante. "Je suis déjà cassé de partout à 53 ans, abonde un autre un peu plus loin, il faut qu'on soit nombreux pour faire entendre notre voix". "Je peux pas la faire mais je soutiens", renchérit Lina, une commerçante.

Une syndicaliste distribue des tracts pour la manifestation contre la réforme des retraites, ce dimanche 29 janvier 2023, sur le marché du Colvert à Amiens © Radio France - Lisa Penalver

Peur que la manifestation de change pas la donne

Le dialogue est facilité par une exaspération assez généralement partagée ici sur le marché du Colvert mais un certain nombre de Picards interrogés ne croient pas à un quelconque changement permis par la mobilisation populaire. "C'est perdu d'avance, assure Gilles, le gouvernement va utiliser le 49.3 et rien n'y changera." Il en discute avec une commerçante qui est du même avis. "On va travailler jusqu'à notre mort et c'est comme ça", assure-t-elle.

Mais les militants syndicalistes tiennent bon, devant cet abattement ils répondent : "Il faut essayer, on n'a pas grand chose à perdre et tout à gagner à se mobiliser".

A Amiens, le rendez-vous pour la mobilisation du mardi 31 janvier est fixé à 14h devant la Maison de la culture. Les syndicats espèrent bien battre le record de la première mobilisation, du 19 janvier, où entre 12 000 et 15 000 personnes avaient manifestées.