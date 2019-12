Réforme des retraites : "l'une des mobilisations les plus importantes depuis 20 ans"

On entre aujourd'hui dans le cinquième jour de grève contre la réforme des retraites : la ministre des solidarités et le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye reçoivent ce lundi les partenaires sociaux.

Une réunion importante a lieu ce lundi, sur la réforme des retraites, avant une deuxième grosse journée de manifestation ce mardi et les annonces tant attendues du premier ministre Edouard Philippe ce mercredi. On en parle avec Dominique Andolfatto, enseignant en sciences politiques à l'université de Bourgogne, spécialiste des syndicats.

Jeudi 5 décembre, première victoire pour les syndicats

C'est l'un des principaux enseignements de ce mouvement contre la réforme des retraites. Il réunit de nombreux Français, et ça s'est vu dans les rues de France jeudi 5 décembre. "La mobilisation était très importante", confirme Dominique Andolfatto, "l'une des plus importantes depuis 20 ans. Il y a eu en plus à la RATP à Paris et à la SNCF un service très très faible, 10% de trajets assurés, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. IL y a une assez forte unité syndicale, la plupart des centrales sont dans ce mouvement, autour de la CGT, de FO et de la FSU. Les syndicats ont donc réussi à reprendre le leadership de la contestation sociale, que leur avait ravi les gilets jaunes depuis un an."

Par ailleurs, face au gouvernement, "l'opposition politique est dispersée et affaiblie, aucun leader ne se dégage. Donc c'est aussi une opportunité pour le mouvement syndical."