Réforme des retraites : l'université Rennes 2 organise des partiels en ligne

Rennes, France

L'université Rennes 2 s'organise avant les nouvelles journées de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Afin de limiter les perturbations, la présidence décide tour à tour de suspendre cours et contrôles continus le jeudi 20 février mais aussi de mettre en place des épreuves en ligne pour les examens du semestre 1.

Journée banalisée en février

"Après concertation avec les organisations représentatives des étudiant·e·s et des personnels, et conformément à ses décisions depuis le début de la mobilisation, la direction suspend l'ensemble des enseignements et des contrôles continus le jeudi 20 février", indique Olivier David, le Président de l'université. Avec ces mots, la direction décide de banaliser la journée du jeudi.

Contrôles en ligne

Autre annonce de la direction de l'université rennaise, les épreuves du jeudi 5 mars se dérouleront en ligne. En effet, les examens du premier semestre se déroulent du 2 au 7 mars, mais la journée du 5 mars est annoncée comme un temps fort de mobilisation nationale. Pour permettre aux étudiants de passer les épreuves, tout se déroulera depuis un ordinateur.

"Pour les étudiant·e·s de la cellule d'enseignement à distance (CED) : toutes les épreuves prévues la journée du 5 mars se dérouleront en ligne à partir de 13h. Pour les étudiant·e·s assidu·e·s et non assidu·e·s : toutes les épreuves prévues le jeudi 5 mars se dérouleront en ligne, et aucune épreuve ne sera placée entre 10h et 15h30", ajoute la direction de Rennes 2.

Cette organisation permet à l'établissement de respecter le droit de grève des étudiants et du personnels mais aussi le calendrier universitaire voté en début d'année : "Toute perturbation de cette session compromettrait gravement [...] la capacité de l'établissement à délivrer des diplômes dans les délais nécessaires à la poursuite d’études."

LIRE AUSSI : Université Rennes 2 : de nouvelles menaces sur les partiels de mars ?