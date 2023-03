Réforme des retraites : La braderie de Nantes reportée

C'est une tradition à Nantes, cette année, la braderie sera reportée, sur fond de mobilisation contre la réforme des retraites. Une décision de la Ville et de l'association de commerçants Plein Centre, prise en concertation avec la préfecture de Loire-Atlantique. "Dans le contexte social national, les grèves et les manifestations engendrent des difficultés de collecte de déchets et de nettoiement, ainsi que de sécurisation de la braderie", explique la municipalité dans un communiqué ce mardi.

La date de report à l'étude

Initialement, la braderie était prévue vendredi et samedi, les 24 et 25 mars, dans les rues du centre-ville. La date de son report n'est pas encore arrêtée. Plus de 250 commerçants devaient y participer, avec des stands sur le cours des 50 Otages et les rues de Feltre et du Calvaire.