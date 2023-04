Réforme des retraites : la caisse de grève en Bretagne, comment ça marche ?

Les syndicats qui ont une caisse de grève ont chacun leur mode de fonctionnement. À la CFDT, chaque adhérent cotise à hauteur de 0.75% de son salaire chaque mois. Une partie de cette somme est reversée dans la caisse nationale d'action syndicale. Christophe Rondel, secrétaire général de la CFDT Bretagne fait les comptes : "Si on prend comme exemple un salaire net de 1000€, 7,5€ sont prélevés. Sur cette somme, 65 centimes vont dans cette caisse pour soutenir les salariés grévistes."

ⓘ Publicité

Les salariés qui ont fait grève peuvent recevoir cette indemnisation dès qu'ils ont fait au moins 7 heures de grève depuis le début du mouvement. "Chacun touche 7,70€ par heure de grève, assure Christophe Rondel. Ça fait une cinquantaine d'euros pour compenser la perte de salaire. Chaque travailleur qui travaille à temps plein bénéficie de la même aide."

Des dons pour financer les caisses de grève

Les caisses de grève ne fonctionnent pas uniquement grâce aux cotisations, mais aussi avec des dons. D'après le secrétaire général de la CFDT, "les gens qui donnent sont aussi bien des non-adhérents qui nous soutiennent que des adhérents qui veulent donner en plus ; on a eu aussi des retraités et même une entreprise qui ont donné !"

Jean-Claude Martin fait partie des retraités qui ont financé la caisse de grève. Il était salarié chez EDF et il est maintenant syndiqué à la CGT Retraités. Il a déjà donné 200€ et compte recommencer. "Si j'étais encore en activité, j'aurais perdu pas mal de journées de salaire ! Je donne par solidarité avec mes anciens collègues. Je fais ce que je peux en tant que retraité pour que ce projet ne passe pas."

Une aide qui incite les salariés à continuer le mouvement

La caisse de grève incite les salariés à continuer la mobilisation. "Le premier jour ici, 50 salariés sur 160 étaient grévistes, affirme Charles Moiso, délégué syndical CFDT dans l'usine de carton Smurfit Kappa à Lorient. Le deuxième jour de grève, il y avait eu moins de monde car la CFDT n'avait pas annoncé la compensation. Après l'annonce, les gens sont revenus, notamment les plus jeunes. Ce sont eux qui ont le moins de salaire. Ils n'auraient pas fait grève tous les jours sans cette aide."

Même si les démarches sont lancées pour que les adhérents touchent cette indemnisation, il faudra parfois attendre plusieurs semaines avant qu'elle n'arrive sur les comptes bancaires.