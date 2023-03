Réforme des retraites : la CFDT de l'Isère "condamne complètement" les manifestations sauvages

Comment va évoluer le mouvement contre la réforme des retraites ? Avec des manifestants de plus en plus remontés face à un gouvernement qu'ils jugent inflexible , les syndicats tentent de contenir la colère qui monte, avec des manifestations sauvages. "On les condamne complètement", dénonce ce matin sur France Bleu Isère Corinne Famiano, responsable CFDT métallurgie en Isère. "Parce qu'elles vont appuyer ce que le gouvernement dit : que nous ne sommes pas capables d'encadrer les manifestants. Ce ne sont pas nos manifestants" assène la syndicaliste.

Mais après huit journées de mobilisation et à la veille d'une nouvelle journée de grève demain, de nombreux manifestants se questionnent : ces journées ponctuelles sont-elles utiles ? "Nous on pense que oui, ça sert", estime Corinne Famiano, "nous appelons tous les travailleurs et toutes les travailleuses à descendre dans la rue".

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger s'était déjà dit inquiet la semaine dernière de la "colère" et des "violences" qui pourraient s'exprimer du fait de l'adoption d'une loi qui n'avait "pas de majorité à l'Assemblée".