Réforme des retraites : la CGT de Côte-d'Or déterminée à faire reculer le gouvernement

France Bleu Bourgogne : Frédéric Pissot, une 10ᵉ journée de manifestation est annoncée ce mardi 28 mars. Ça peut encore servir, selon vous ?

Frédéric Pissot : Bien sûr. Les salariés sont mobilisés en masse. Vous avez pu constater hier (jeudi) en manifestation mais aussi en grève. Donc tout le monde est déterminé pour faire reculer cette réforme. Emmanuel Macron, qui était sourd, aveugle et presque muet pendant toute la période de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme par hasard maintenant, on retrouve la parole à 13h (dans les JT de TF1 et France 2) pour expliquer que la réforme est bien, et qu'elle devra passer. Sauf qu'il ne comprend pas que la population, le peuple, ne veut pas de cette réforme.

Maintenant, la loi est passée, votée par le Sénat, les motions de censure rejetées. Le gouvernement reste en place. Quelle marge de manœuvre il vous reste en dehors de la contestation dans la rue ?

Déjà, la contestation. C'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas quelque chose de courant. Là, on va entamer la 10ᵉ mobilisation la semaine prochaine. Peut-être qu'il y en aura aussi pendant le week-end. Ici à Dijon, on continuera et ça va quand même peser parce qu'il faut qu'Emmanuel Macron et le gouvernement écoutent la population. Le peuple.

Comment vous vous interprétez le silence du gouvernement face au regain de la mobilisation ?

Depuis le départ, cette réforme est présentée d'une façon tronquée. Et de fait, ils n'ont pas les bons arguments. Donc les députés Renaissance sont en déroute totale parce qu'il y a le président du COR (Comité d'Orientation des Retraites) qui expliquait que cette réforme n'était pas nécessaire. Les Français n'en veulent pas, et pourtant ils continuent. Ils sont butés, et du coup, ils sont à la déroute en ce moment.

Qu'est ce qui peut se passer maintenant ?

Vous savez, il y a des lois qui ont été abrogées, notamment la loi du CPE. On n'a pas attendu le Conseil constitutionnel pour la faire retirer. Ce sont les mobilisations en masse dans toute la France qui ont fait reculer notamment le projet du CPE. Donc effectivement, il y a un recours. Il y a plusieurs recours au Conseil constitutionnel. Il y a aussi le projet de référendum d'initiative partagée qui a été fait pour présenter à la France.

C'est encore possible que le texte soit retiré ?

Oui, bien sûr. Que ce soit de façon législative par rapport au recours au Conseil constitutionnel, mais aussi par les mobilisations de masse et importantes dans tout le pays. C'est clair qu'il y aura d'autres actions ici en Côte d'Or. Je ne peux pas vous les donner ce matin parce que ça se prépare et c'est organisé. En tout cas, il est sûr qu'avant la manifestation de mardi prochain, il y aura certainement des manifestations ce week-end. On est en train de s'organiser au niveau de l'intersyndicale en Côte d'Or pour essayer d'organiser des manifestations et après les autres actions, que ce soit la sensibilisation d'usagers au rond point, des sites industriels, des sites de production. Ça sera aussi avec les camarades de l'intersyndicale.

Il y a eu des débordements lors de certaines manifestations spontanées. En tant que syndicat, qu'est ce que vous pouvez faire pour éviter ces débordements ?

Il faut que le président Macron écoute ce que disent les syndicats et qu'il retire sa réforme. Sur les épiphénomènes de poubelles brûlées dans Dijon, effectivement, c'est très regrettable. Mais cette colère vient d'une réforme injuste et du mépris. Hier, à Dijon, il y avait 25 000 personnes. Je ne pense pas qu'il y ait 25 000 personnes qui ait mis le feu à ces poubelles. C'est une vingtaine de personnes, je pense, qui sont identifiées depuis le départ par les services de police. Je pense qu'ils attendent que les poubelles brûlent pour pouvoir intervenir, mais il y a plein de personnes qui peuvent être identifiées. On ne va pas faire le boulot de la police non plus.