Grève contre la des retraites : la CGT Energie coupe le courant de plusieurs entreprises d'Issy-les-Moulineaux

La CGT Energie a voulu taper fort lors de cette 14è journée de mobilisation interprofessionnelle. Près de 200 personnes se sont réunies ce mardi matin à Issy-les-Moulineaux pour couper l'électricité de grandes entreprises situées sur la commune des Hauts-de-Seine. La coupure a eu lieu vers 10h15. L'électricité ne devrait pas revenir avant midi.

ⓘ Publicité

De nombreux médias comme Canal +, Eurosport, et RFI, ainsi que d'autres entreprises comme Orange, Eutelsat, Microsoft, Cisco, ou encore Raboni, ont toutes été visées par les électriciens. Des particuliers sont aussi victimes de cette coupure.

Contactée par France Bleu Paris, la CGT Energie précise que cette action "a pour but de faire comprendre au gouvernement que nous sommes indispensables et qu'il faut vraiment écouter les électriciens gaziers pour cette réforme. Il ne faut pas nous l'appliquer. Ce n'est pas possible.

Le sud des Hauts-de-Seine touché par une coupure géante, sans rapport avec l'action de la CGT

Une autre coupure, sans rapport avec celle provoquée par la CGT, a également lieu ce mardi matin dans une partie d'Issy-les-Moulineaux, ainsi que dans plusieurs villes des Hauts-de-Seine : Vanves, Meudon, Clamart, et Malakoff, a indiqué Enedis à France Bleu Paris. Elle est liée à un problème technique. "Nous n'avons aucune certitude sur l'heure de rétablissement", précise la ville d'Issy-les-Moulineaux sur son compte Twitter.

Les feux de signalisation ne fonctionnent plus dans les zones concernées par la coupure. Sur Twitter, la préfecture des Hauts-de-Seine appelle la prudence dans les déplacements.