Réforme des retraites : la CGT veut retarder la maintenance de Golfech pour peser dans le conflit

La lutte contre la réforme des retraites se joue maintenant à Golfech (Tarn-et-Garonne), entre Montauban et Agen. Depuis des mois, un seul réacteur de la centrale nucléaire EDF fonctionne. Le premier est en travaux. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, le deuxième a également été arrêté. Il est en maintenance pour des travaux plus habituels et plus courts. Il devrait être relancé cet été. Mais les opposants à la réforme des retraites, et notamment le syndicat CGT Mines-Énergie, veulent profiter de cette maintenance pour retarder les travaux.

Économie : le nerf de la guerre

L’enjeu économique est très fort et devrait compter dans le bras de fer avec le gouvernement. Jonathan Mongin, délégué syndical CGT à la centrale nucléaire de Golfech, annonce donc qu’un filtrage va être mis en place ce lundi matin pour retarder les travaux de maintenance et faire perdre beaucoup d’argent à EDF et donc l’État. "Il faut avoir un impact économique. On sait que c'est un peu le nerf de la guerre et que, du coup, les manifestations ne suffisent pas pour faire pencher la balance de notre côté. Donc on a décidé de peser le plus possible sur l'économie. On peut estimer que cela coûte au minimum un million d'euros par jour de retard. Cela va décaler la remise en service. C'est un manque à gagner pour l'entreprise au bout du bout."

Mégawatts dans la main des grévistes

Une pression qui est d’autant plus forte qu'actuellement, de nombreux réacteurs sont en maintenance partout en France : "On a vu cet hiver qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement d'électricité sur le réseau, donc ça participe à mettre la pression et augmenter le rapport de force. Il y a quand même déjà pas mal de mégawatts qui sont dans la main des grévistes sur l'ensemble du réseau", poursuit le syndicaliste.

La CGT a déjà expérimenté le processus lors de négociations salariales, il y a quelques mois. Et visiblement, cela a fait ses preuves. Selon la CGT Énergie, sur toutes les centrales hydrauliques et nucléaires, les grévistes pourraient déjà avoir fait perdre plus de 500 millions d’euros à leur entreprise en retardant des travaux.