Réforme des retraites : la galère des navetteurs

On les surnomme les navetteurs. Ces femmes et ces hommes qui font chaque jour le trajet en train entre Le Mans et Paris. Depuis le début de la grève, ils composent avec les annulations de TGV ou de métro. Une grève qui pèse sur les organismes et sur le porte monnaie

Le Mans, France

"Des grèves ponctuelles, des annulations de trains, nous sommes habitués. Mais un mouvement d'une telle ampleur, je n'ai jamais vu cela". Et pourtant, çà fait 20 ans que Thierry Avenant fait chaque jour le trajet entre Le Mans et Paris. Ce Sarthois gère quatre restaurants collectifs à Villejuif, une commune de la banlieue Sud. Depuis le 5 décembre, début du mouvement de grève contre la réforme des retraites, "c'est très compliqué ! Il y a la grève des cheminots mais aussi celle de la RATP et les deux cumulés, c'est assez problématique". Car une fois arrivé à Paris, Thierry Avenant en encore 40 minutes de métro ou de bus pour se rendre sur son lieu de travail. "40 minutes en temps normal, mais là c'est entre 1 heure un quart et une heure et demie". Encore faut-il parvenir jusqu'à la capitale. " Depuis le début de la grève, le premier TGV, celui de 6H25 est supprimé... il vient juste d'être rétabli cette semaine. Cela veut dire qu'on arrive plus tard à Paris mais qu'on repart aussi plus tôt le soir, car au plus dur de la grève, il n' y avait que deux trains le soir pour rentrer au Mans. Ce qui implique de partir plus tôt du travail pour ne pas les rater. Ce qui n'est pas toujours facile à expliquer aux employeurs comme aux employés. Cette grève nous fait perdre énormément de chiffre d'affaire."

Cela fait 20 ans que Thierry Avenant fait chaque jour en train le trajet entre Le Mans et Paris. Depuis le début de la grève, il doit jongler entre les suppressions de trains et de métros Copier

les 23 et 24 décembre : 2 journées galères !

Sans compter, le temps passé dans les taxis, uber ou les solutions de covoiturage à trouver. " Il y a eu des journées galères comme les vendredis du mois de décembre où il n' y avait pas de train l'après-midi et il fallait attendre 18h30 ou 19h pour pouvoir rentrer" précise Thierry, qui est aussi porte parole du collectif Ladala, une association qui rassemble des usagers de la ligne atlantique. "La SNCF a privilégié des TGV directs pour Nantes et Rennes et donc des trains qui contournaient Le Mans. C'était encore pire le 23 et le 24 décembre, où il n' y avait qu'un seul train. Beaucoup de gens ont posé des congés, des RTT ou ils ont privilégié le télétravail". Impossible pour Thierry, le restaurateur. " C'est très épuisant, le stress de ne pas pouvoir prendre le train ou le métro. C'est vrai qu'en Province, on ne s'en rend pas vraiment compte. On sait quand on part mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va arriver".

Thierry Avenant a hâte que cette grève se termine car, pour lui, ce mouvement est épuisant Copier

Une maigre compensation

La SNCF a mis en place des compensations qui ne sont pas spécifiques à cette grève. " A partir du moment où il y a eu plus de dix jours de service dégradé, c'est à dire moins d'un TGV sur 3 en circulation, 50 % de l'abonnement va être remboursé". Soit pour Thierry, environ 300 euros, la moitié du coût de son abonnement annuel".