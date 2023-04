Réforme des retraites : la Ligue des droits de l'Homme cherche des observateurs à Rennes

La Ligue des droits de l'Homme (LDC) de Rennes veut relancer son observatoire des libertés publiques avec des observateurs bénévoles, présents lors manifestations, pour notamment rendre compte du comportement des forces de l'ordre. Une réunion est prévue mardi 11 avril pour trouver des bénévoles, une réponse aux menaces du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de revoir les subventions accordées par l'État à la LDH. Une décision "choquante" pour Isabelle Velter, la co-présidente de l'antenne rennaise.

France Bleu Armorique : Comment avez-vous réagi en entendant les propos de Gérald Darmanin au sujet des subventions de la Ligue des Droits de l'Homme ?

Isabelle Velter : "On a été extrêmement choqué que le fait que le ministre de l'Intérieur remette en cause les subventions d'une association qui a été créée en 1898 !"

France Bleu Armorique : Le ministre de l'Intérieur critique notamment vos observations, celle de la LDH, lors des affrontements à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), sont-elles nécessaires ces observations ?

Isabelle Velter : "Bien sûr qu'elles sont nécessaires. C'est un droit de chaque citoyen de pouvoir être observateur. En fait, tout service public peut être observé par n'importe quel citoyen français. Donc, il faut absolument que les libertés de pouvoir surveiller les pouvoirs publics soient en action. C'est pour ça que la LDH porte ces observatoires sur toute la France."

France Bleu Armorique : En réponse à Gérald Darmanin, vous souhaitez donc relancer "l'Observatoire Rennais des Libertés publiques", une réunion est prévue demain soir pour rechercher des bénévoles. Quels seront leurs rôles ?

Isabelle Velter : *"*Le but, c'est de pouvoir produire des rapports factuels de ce qui se passe lors du schéma du maintien de l'ordre pendant les manifestations. Donc, dès qu'il y a des mouvements qui semblent disproportionnés, la Ligue fait des rapports avec du timing et on mesure le temps à quel moment les armes sont utilisées. C'est très important pour que chacun puisse aller librement manifester, car c'est un droit de manifester. Chaque citoyen doit pouvoir aller manifester en sécurité sans se sentir menacé par les forces de l'ordre, qui a répliqué de manière disproportionnée et sans parcimonie selon certains avis des manifestants."