Réforme des retraites : la mobilisation continue en Normandie avec un blocage près du Havre

Le Havre, France

La forte mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 5 décembre 2019 a remotivé les Normands qui dès le lendemain se sont à nouveau fait entendre, et ce dès 7 heures du matin. Le premier rassemblement a commencé dans le secteur du Havre, sur deux rond-points de la Brèque.

La police a dénombré 250 manifestants. "On est 300, annonçait ce matin sur France Bleu Normandie Mathieu Santus, membre du bureau de l'union des syndicats de la CGT au Havre. On est extrêmement satisfaits de la mobilisation d'hier et les blocages se sont bien déroulés. En assemblée générale, on a donc décidé de reconduire le mouvement pour aujourd'hui."

Sur le premier rond-point, le barrage est filtrant et sur le deuxième, la passage est bloqué. Les manifestants doivent décider ce matin de l'heure de levée du blocage.

Une AG est également prévue à 17 heures à la maison des syndicats pour faire le point sur la mobilisation et les actions à mener. Un appel pour une manifestation samedi, à 14 h 30, devant l'hôtel de ville du Havre a d'ores et déjà été lancé.

Grève dans les transports

La mobilisation continue aussi du côté des rails. La SNCF a prévu un trafic "très perturbé" ce vendredi avec 27 trains en circulation en Normandie contre 350 un jour normal. Des perturbations sont aussi à prévoir sur le réseau Astuce dans la métropole de Rouen.