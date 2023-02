Réforme des retraites : la mobilisation en légère baisse dans le Poitou

Entre 5 000 et 10 000 manifestants ont défilé dans les rues de Poitiers ce mardi 7 février

La mobilisation contre la réforme des retraites a poussé un peu moins de monde dans la rue ce mardi. Une troisième journée d'action était organisée à l'appel des syndicats. Entre 13 000 et 22 700 personnes ont manifesté dans le Poitou.

ⓘ Publicité

Une troisième journée d'action

Comme lors des précédentes journées, le principal rassemblement était à Poitiers. 10 000 personnes ont défilé entre le stade de la Madeleine et la mairie selon les syndicats. Les policiers évoquent un chiffre inférieur à 5 000. À Niort, le rassemblement a réuni entre 4 000 et 7 000 personnes suivant les chiffres des forces de l'ordre et des syndicats.

Il y avait ce mardi environ un millier de personnes à Bressuire, un millier également à Thouars. À Châtellerault la mobilisation reste similaire avec environ 2 500 manifestants. Ils étaient 200 à Montmorillon et entre 550 et 1 000 à Parthenay.

Un nouvel appel au rassemblement ce samedi

Par ailleurs, des blocages ont été organisés sur plusieurs sites de l'université de Poitiers. Le collectif des Robins des Bois de l'Energie annonce ce mardi soir avoir coupé les communications émises par les compteurs Linky auprès des fournisseurs d'électricité dans la Vienne. Leur objectif affiché dans un communiqué : désorganiser l'activité.

Si les syndicats notent une mobilisation en baisse, ils rappellent que nous sommes sur une période de vacances. Et ils comptent aussi sur la journée de mobilisation de ce samedi pour faire une nouvelle démonstration de force. Les organisations espèrent qu'avec un appel le week-end, ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève la semaine viendront grossir les cortèges.