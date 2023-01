Réforme des retraites : la mobilisation s'annonce suivie en Haute-Vienne et en Corrèze

Ce jeudi s'annonce comme un jeudi noir. Le projet de réforme des retraites, qui prévoit de passer l'âge légal de départ à 64 ans et à 43 annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein est très loin de faire consensus. Enfin si ! Il semble faire l'unanimité contre lui. Les organisations syndicales attendent beaucoup de monde dans les rues de Limoges, Tulle, Brive et Ussel. Toutes parlent d'une mobilisation massive. En Corrèze, les syndicats avancent un chiffre de 10.000 personnes et plus encore de grévistes. Ce serait du jamais vu depuis des années.

Entre 70 et 75% de grévistes dans le 1er degré

Chaque syndicat raconte avoir reçu des quantités d'appels énormes de leurs adhérents. C'est le cas par exemple de la FSU, le syndicat majoritaire de l'éducation nationale qui affirme que de très nombreuses écoles seront totalement fermées en Corrèze. Au moins 36 selon un dernier décompte du Snuipp, le principal syndicat enseignant du 1er degré, qui table sur un taux de gréviste autour de 70%. Ce taux est légèrement supérieur en Haute-Vienne, avec 75% de grévistes et au moins 26 établissements complètement fermés. Des enseignants ont préféré renoncer à la mobilisation ce mardi pour demander plus de moyens à l'école et ainsi faire masse ce jeudi dans les cortèges, tout en portant leurs revendications.

Face à la situation, Limoges met en place un service minimum d'accueil au centre de loisirs de Beaublanc. Même chose à Tulle et à Brive où les inscriptions sont obligatoires, d'ici ce mercredi midi, car le nombre de places est limité. Toutes les communes ne sont pas en capacité d'organiser ce service minimum, car la mobilisation des agents municipaux s'annonce également importante.

Le mouvement s'annonce très suivi dans le 2d degré également. Pas de vie scolaire et fermeture des internats des lycées Cabanis et Cassin à Brive, Turgot et Renoir à Limoges dès ce mercredi soir. A Limoges, d'après la FSU, 80% des profs pourraient être en grève au collège Ventadour. Les lycéens aussi devraient être très nombreux dans les cortèges. A Tulle par exemple les élèves du lycée René Cassin appellent à un blocage de l'établissement durant deux heures.

Plusieurs services publics impactés

Que se soient dans les mairies, aux finances publiques ou bien à La Poste où "même les cadres se mobilisent", selon la CGT en Haute-Vienne, le mouvement s'annonce là aussi très suivi.

Peu de trains et des bus perturbés

Sur les rails, pas la peine de prévoir un trajet jusqu'à Paris. La SNCF indique qu'il n'y aura aucune circulation sur la ligne entre la capitale et le Limousin ce jeudi. Pas encore de prévisions détaillées pour le réseau régional, mais en moyenne 1 TER sur 10 sera en circulation et on devrait être dans cet ordre là en Nouvelle-Aquitaine.

La mobilisation s'annonce très suivie également dans les sociétés de transports de bus. A Limoges, service minimum sur 11 lignes de la STCL dont on connaîtra le détail dans la journée de mercredi. Huit lignes passant par le centre-ville fonctionneront en mode adapté à partir de 14h, le temps de la manifestation. Pas de navette de centre ville, les lignes de nuit s'arrêteront à 21h40.

Perturbations aussi sur 7 lignes du réseau Libéo à Brive où environ 35% des agents se sont déclarés grévistes. 65% des circulations devraient être assurées, essentiellement aux heures de pointe pour les trajets domicile travail. Comme à Limoges, la circulation sera aussi perturbée le temps de la manifestation à partir de 15h.

La part du secteur privé

L'autre espoir de mobilisation vient du privé. De très nombreuses entreprises corréziennes seront paralysées par la grève ce jeudi, selon les syndicats : Charal à Egletons, Polyrey à Ussel ou encore Photonis à Brive. En Haute-Vienne, la mobilisation devrait être importante chez Legrand, Valéo, Schneider, Texelis et Renault Trucks/Volvo.

Selon la CGT, le secteur du commerce et des services devrait lui aussi être mobilisé en Haute-Vienne. Notamment des enseignes dans la zone du Family Village.