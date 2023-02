Réforme des retraites : la plupart des assistantes maternelles continuent de travailler après 64 ans

Entre 1,3 million et 2,5 millions de personnes ont manifesté mardi pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un record par rapport à la première journée, et également comparé aux mobilisations contre de précédentes réformes. Dans les Pyrénées-Orientales, entre 14.000 et 20.000 manifestants se sont retrouvés à Perpignan.

ⓘ Publicité

Dans le cortège perpignanais, des assistant(e)s maternel(le)s ont fait entendre leur voix. Le président de l'association MAM 66, Alain Guarné, explique que la profession est très peu reconnue. "Nous soulevons chaque jour entre 500 kilos et une tonne. C'est un métier très difficile. Et beaucoup d'assistantes maternelles continuent de travailler après 64 ans, parce que ce sont souvent des reconversions et qu'elles ne peuvent toucher que 800 euros de pension."

À lire aussi EN IMAGES - 20 000 manifestants à Perpignan pour la deuxième mobilisation contre la réforme des retraites