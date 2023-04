Réforme des retraites : la préfecture de la Savoie pourrait fermer une bonne partie de la VRU à Chambéry

Ils restent déterminés. Les opposants à la réforme des retraites espèrent toujours faire reculer le gouvernement, qui a fait adopté le texte prévoyant un recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Onzième journée de mobilisation ce jeudi , avec de nouvelles manifestations chez nous en Savoie et en Haute-Savoie.

Comme lors des précédentes journées, des blocages d'axes routiers sont envisagés , comme cela a déjà été le cas à Annecy, Albertville ou encore Chambéry. Et pour éviter d'avoir une nouvelle fois des gens coincés dans leurs voitures, la préfecture de la Savoie se laisse la possibilité de couper la circulation sur une bonne partie de la VRU, un arrêté a été pris en ce sens ce mardi 4 avril.

Cela avait déjà été le cas le 28 mars, lorsqu'une partie des manifestants avaient quitté le cortège et le parcours officiel pour se rendre sur la route et essayer de bloquer la circulation. Ils avaient débarqué sur une VRU presque vide de tout véhicule. Même si la circulation avait été coupée en amont, certains automobilistes s'étaient quand même retrouvés bloqués.

Une coupure de la circulation plus large que la semaine dernière

Cette fois, la coupure préventive de l'axe pourrait être plus étendue, avec une sortie obligatoire de tous les véhicules à la sortie 15 (direction Chambéry-le-Haut et le centre-ville) juste après Chamnord dans le sens Aix-les-Bains - Grenoble, avec une fermeture des sorties La Cassine et des deux suivantes après le tunnel des Monts.

Dans l'autre sens, Grenoble - Aix-les-Bains, les voitures et autres camions pourraient être obligés de quitter l'A43 à la sortie 20, qui permet de rejoindre Challes-Eaux. Contactée, la préfecture de la Savoie confirme qu'un arrêté a bien été pris, mais qu'il ne sera mis en application que si des manifestants se dirigent vers la VRU. De source syndicale, il semble peu probable que cela se produise, puisqu'il ne servirait à rien de bloquer une route vide.