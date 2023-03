Réforme des retraites : l'accès au centre commercial Auchan Villars bloqué quelques heures

Des palettes qui brûlent au milieu de la route, dans le rond-point qui mène au centre commercial Auchan Villars : les opposants à la réforme des retraites sont une quarantaine mobilisés ce mardi. "L'idée c'est de ne pas attendre entre deux manif, explique Aurélien, facteur et membre de la CGT, il faut occuper le terrain, être présent tous les jours".

Des coups de klaxon en soutien, la plupart des personnes qui passent comprennent le blocage des accès au magasin. Pour Floriane, du syndicat Sud Education, ce ne sont d'ailleurs pas les usagers qui en pâtissent le plus : "C'est aussi un signal que l'on envoie à la grande distribution. On est en train de se rendre compte que le peuple dans la rue ça ne suffit pas, donc il va falloir s'attaquer à l'économie du pays".

Les manifestants ont été délogés par la police après deux heures de blocage © Radio France - Aurélie Jacquand

Le blocage du centre commercial Auchan Villars n'était pas la seule action menée ce mardi dans la Loire par les opposants à la réforme des retraites : au barrage de Grangent, les agents ont mis un poste dans le noir, ce qui signifie qu'ils ont enlevé les commandes à leur direction. La CGT du Roannais a également mené une opération escargot sur la Nationale 7.

"On reste sur des mouvements pacifistes, précise Cédric Brandeho de l'union locale CGT de Saint-Etienne, c'est aussi pour canaliser la colère que l'on organise ce genre d'actions. Qui porte la responsabilité de tout ça ? De notre point de vue c'est Macron qui depuis le début n'écoute pas les revendications syndicales. A un moment si il n'écoute pas, on va crier plus fort, c'est tout".

L'intersyndicale appelle à une 10e journée de mobilisation ce jeudi 23 mars partout en France :