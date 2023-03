Réforme des retraites : le Conseil de l'Europe s'alarme d'un "usage excessif de la force" en France

Au lendemain d'une neuvième journée de manifestations contre la réforme des retraites , émaillées de violences dans plusieurs villes, le Conseil de l'Europe s'alarme ce vendredi d'un "usage excessif de la force" envers les manifestants. Ce jeudi, des affrontements entre des forces de l'ordre et des manifestants ont éclaté dans plusieurs villes comme à Paris, Rennes, Rouen, Nantes, Lorient ou encore Toulouse.

Dunja Mijatovic, la Commissaire aux droits de l'homme, reconnait des actes violents contre la police : "Des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains ont visé les forces de l'ordre", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Dans la capitale, la préfecture de police avait dénombré "environ un millier" d'éléments radicaux.

La Commissaire dénonce cependant la riposte des forces de l'ordre : "les actes de violence sporadiques de certains manifestants ou d'autres actes répréhensibles commis par d'autres personnes au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Ces actes ne suffisent pas non plus à priver les manifestants pacifiques de la jouissance du droit à la liberté de réunion", a-t-elle poursuivi.

Dunja Mijatovic s'est par ailleurs inquiétée de l'interpellation et du placement en garde à vue de certains manifestants et de personnes se trouvant aux abords des manifestations, s'interrogeant sur "la nécessité et la proportionnalité des mesures dont elles ont fait l'objet". Mardi, défenseure des droits s'était dite préoccupée par les interpellations préventives lors de manifestations spontanées ces derniers jours contre la réforme. De son côté, le ministre de l'Intérieur avait déclaré que la participation à une "manifestation non déclarée" constitue un "délit" qui "mérite" une "interpellation".

Des accusations des violences policières

Ces derniers jours, des syndicats d'avocats, de magistrats et des politiques de gauche ont dénoncé des violences policières lors des manifestations contre la réforme des retraites. Le député insoumis Emmanuel Fernandes a saisi ce jeudi soir la procureure de la République de Strasbourg après des incidents lundi soir, rapporte France Bleu Alsace. Des manifestants s'étaient retrouvés coincés par la police dans une petite rue du centre-ville après une manifestation Des gaz lacrymogènes avaient été envoyés, et plusieurs manifestants avaient alors fait des malaises. À Rouen, une femme a eu un pouce arraché par une grenade de désencerclement , affirme la CGT.

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a appelé ce vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à "mettre fin aux violences policières contre les journalistes".

Onze enquête ouvertes

Onze enquêtes judiciaires sur des violences policières présumées ont été confiées à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) depuis une semaine dans le cadre de la mobilisation contre la réforme contestée des retraites, a annoncé ce vendredi Gérald Darmanin.

Au moins trois enquêtes pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique ont été ouvertes par le parquet de Paris depuis la semaine dernière, selon une source proche du dossier. L'une d'elles a été ouverte le 14 mars à la suite du dépôt de plainte la mère de Fanny, une lycéenne de 15 ans, qui a reçu un projectile, qu'elle pense être un éclat de grenade de désencerclement, sur le front, lors d'une manifestation le 11 mars près de la place de la Bastille.

Une autre enquête a été ouverte après la plainte d'une femme qui a reçu un coup de matraque lors d'un rassemblement lundi dans le quartier de Châtelet. Une troisième enquête vise un coup de poing qu'a asséné un policier au visage d'un manifestant lundi soir à Paris, capté par une vidéo largement relayée sur internet.