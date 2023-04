Réforme des retraites : environ un millier de personnes pour l'acte 12 à Mont-de-Marsan

Certains diront que la météo n'aide pas. En plus des pancartes, des drapeaux, chasubles et autres équipements inhérents aux manifestations, il faut prévoir le parapluie ce jeudi dans les Landes. Quelques centaines de personnes, peut-être plus, les chiffres le diront, se sont retrouvées aux alentours de 10h devant les arènes de Mont-de-Marsan pour cette 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain vendredi, le Conseil Constitutionnel rendra sa décision sur ce texte si contesté. Le cortège montois s'est notamment rendu devant la préfecture, symbolique.

ⓘ Publicité

Pour l'acte 12, les parapluies sont de rigueur. © Radio France - Sarah D'hers

La police a compté un peu moins de 1 000 personnes à Mont-de-Marsan, entre 1 300 et 1 500 selon la CGT : "C'est bien, c'est très bien. Nous sommes très contents vu le temps" a rapidement réagi l'un des responsables du syndicat. Lors de l'acte 11, la mobilisation semblait faiblir dans le département. Près de 2 000 personnes s'étaient rassemblées à Dax . Restent néanmoins les plus remontés. L'intersyndicale tente de couvrir le territoire en variant le programme. Ainsi, après Dax, de nouveau Mont-de-Marsan, Parentis-en-Born, un défilé est prévu ce jeudi à 17h sur la côte , à Hossegor.