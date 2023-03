Réforme des retraites : le député Olivier Falorni répond à la CGT

Olivier Falorni, le député de la première circonscription de Charente-Maritime n'a jamais révélé publiquement sa position sur la réforme des retraites. Ce mardi 21 mars, les agents territoriaux de la CGT à La Rochelle ont obtenu des explications sur son choix de ne pas voter en faveur de la motion de censure, lundi dernier à l'Assemblée nationale. Olivier Falorni "m'a répondu qu'au départ il était contre la réforme des retraites mais qu'il n'a pas voté la motion de censure pour ne pas créer un chaos au gouvernement et ouvrir la voie au Rassemblement National et à la France Insoumise" rapporte Annabelle Chalumeau, membre du comité exécutif des agents territoriaux de la CGT à La Rochelle.

"un boulevard aux extrêmes"

La CGT Territoriaux fustige la position d'Olivier Falorni, "au contraire c'est ce genre de position qui ouvre un boulevard aux extrêmes", indique Annabelle Chalumeau. Pour la militante, le parlementaire a pris sa décision sans penser aux citoyens qui l'ont élu. "Voyant ce qu'il se passe avec le nombre de personnes dans les manifestations et les grèves dans les entreprises, le minimum c'était de suivre la position des citoyens. La position des citoyens c'était non à cette réforme et c'était oui à la motion de censure", explique la syndiquée.

"On va rien lâcher"

La CGT Territoriaux veut continuer la mobilisation jusqu'au retrait de la réforme des retraites © Radio France - Lucas Bouguet

Malgré l'adoption de la réforme des retraites après le 49.3 déclenché par la Première ministre Elisabeth Borne, Annabelle Chalumeau et ses collègues ne comptent pas relâcher la pression. "On va rien lâcher. Cette réforme c'est une catastrophe pour nous, pour nos enfants et pour l'avenir. On n'est pas d'accord avec cette réforme et on ne lâchera rien." La grève et les actions vont donc continuer jusqu'au retrait de la réforme explique le syndicat, déterminé.

En Charente-Maritime, aucun député n'a voté pour la motion de censure. En Charente, deux élus ont voté en faveur de la dissolution du gouvernement : René Pilato (LFI) et Caroline Colombier (RN).