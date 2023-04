Réforme des retraites : le parcours de la manifestation ce jeudi 13 avril, à nouveau modifié à Reims

Alors que la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi 13 avril, des questions se posent à Reims sur le parcours de la manifestation. Les organisations syndicales ont déposé en préfecture, comme pour chaque mobilisation, une déclaration de manifestation avec un itinéraire pour le cortège. Il s'élancera ce jeudi de la maison des syndicats à 10 h. Un itinéraire modifié par la sous-préfecture de Reims. Et ce n'est pas la première fois.

Lors de la 11e journée de mobilisation déjà, le parcours de la manifestation proposé par l'intersyndicale a été modifié par la sous préfecture. Le but : éviter la place d'Erlon, mais aussi les boulevards Paul Doumer et général Leclerc.

Franck Hoffman est membre de l'union locale CGT à Reims, il a participé à toutes les manifestations et il entend les crispations dans le cortège. "Quand on commence à s'éloigner de la rue de Vesle et de la place d'Erlon, il y a beaucoup de manifestants qui viennent nous voir pour nous demander comment ça se fait et c'est ce qui s'est passé lors de la dernière journée de manifestation où il y avait des personnes qui voulaient continuer rue de Vesle... quand on manifeste on veut être visible, c'est logique".

Le sous-préfet justifie le changement de tracé

Le cortège s'est alors scindé en effet, certains ont dévié du parcours officiel validé par la sous préfecture, qui justifie la modification. Lors de la journée de mobilisation du 6 avril, la sous-préfecture de Reims a "demandé aux manifestants d'éviter les boulevards Paul Doumer et général Leclerc en raison de leur proximité avec la traversée urbaine de Reims (TUR) au cas où, comme cela avait été le cas la semaine précédente, une partie du cortège ait l’intention d’y accéder, avec les risques d’accidents très importants...".

Ce jeudi 13 avril, le parcours est à nouveau modifié, pour éviter les boulevards Paul Doumer et général Leclerc. Et une partie seulement de la place d'Erlon sera empruntée.

Des interrogations de la part des syndicats

Ces changements de parcours imposés par la sous préfecture, c'est une première à Reims. Et Franck Hoffman, de la CGT, s'interroge : "s'il y avait de la casse mais c'est vraiment pas le cas sur les premières manifestations, et comme par hasard c'est depuis que le parcours change qu'il y a des problèmes".

A force ça peut créer des incompréhensions explique Thomas Rose, secrétaire de l'union locale : "on a jamais vu ça, comme on a jamais vu des lacrymos à Reims... et des pressions on en a beaucoup car à chaque fois il est bien spécifié que si on suit pas le parcours, c'est au risque des gens qui ont signé la déclaration de manifestation". Autrement dit, les responsables de l'intersyndicale.