Réforme des retraites : environ 200 militants de l'intersyndicale ont bloqué le péage du Boulou

Tôt ce jeudi, l'intersyndicale des Pyrénées-Orientales s'est postée au péage du Boulou pour bloquer le passage. Depuis mardi, les syndicats multiplient les rassemblements et les opérations coup-de-poing contre la réforme des retraites. Pour la 6e journée de mobilisation mardi, ils avaient rassemblé entre 11.000 et 30.000 personnes dans le centre-ville de Perpignan. Le matin même, les manifestants avaient occupé les ronds-points des péages Nord et Sud de Perpignan.

Ce jeudi, donc, c'était au tour du péage du Boulou. Dès 8h, environ 200 personnes se sont retrouvées au niveau des barrières de péage, à 10 km de la frontière espagnole, créant une longue file d'attente de voitures et de camions. De nombreux gendarmes étaient également présents pour encadrer l'opération.

"On est pas contre, c'est le jeu" dit un chauffeur poids lourd

Le blocage sur cet axe très emprunté a provoqué de longues files de camions à l'arrêt. Florian, chauffeur poids lourd, est descendu de son camion pour venir à la rencontre des grévistes. "On traverse la frontière plein de fois par jour, on savait que ça allait être bloqué, on a essayé de partir plus tôt, mais on s'est retrouvé piégé, c'est pas grave. On n'est pas contre, c'est le jeu. C'est une bonne cause, personnellement je pense que c'est dommage de reculer l'âge de départ à la retraite comme ça, on ne peut pas travailler en tant que routier jusqu'à 70, 75 ans, il faut arrêter de reculer."

"Il suffit d'aller discuter avec les routiers, quelque soit leur pays d'origine, pour voir qu'ils sont avec nous et qu'ils ont les mêmes problèmes, renchérit Lucas, militant CGT Cheminots qui justifie aussi le choix du lieu, c'est un choix stratégique parce que ça bloque l'économie côté Espagne et côté France".

Deux heures après le début du blocage, la circulation était toujours impossible au péage du Boulou. © Radio France - Mélanie Juvé

