Réforme des retraites : le point sur les secteurs qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

Plus déterminés que jamais, les huit principaux syndicats de France sont prêts "à mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars" pour s'opposer au projet de réforme des retraites du gouvernement. Certains d'entre eux souhaitent durcir le mouvement et appellent à une grève reconductible à partir de cette date. Mercredi, Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT, a déclaré qu'au bout de "quelques jours de mobilisation massive, le gouvernement sera obligé de rendre les armes". France Bleu fait le point sur les secteurs concernés.

À la SNCF

Du côté des chemins de fer, tous les syndicats de la SNCF appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars. La CFDT-Cheminots a fini par se rallier à la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire et Sud-Rail. Les quatre syndicats représentatifs du groupe public se sont mis d'accord pour durcir le mouvement, comme l'avaient déjà annoncé le 11 février l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la RATP qui ont, elles aussi, appelé à un mouvement reconductible.

Interrogée lors de sa visite du Salon de l'Agriculture, Elisabeth Borne a appelé les syndicats à la "responsabilité". "On peut s'opposer, on peut faire grève, notamment le 7. Ensuite, je pense aussi qu'il faut que chacun prenne en compte la nécessité des Françaises et des Français de se déplacer, donc c'est un appel à la responsabilité", a insisté la Première ministre.

À la RATP

L'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC) à la RATP, les transports parisiens, est la première organisation à avoir appelé à la grève reconductible dans le pays dès le 11 février. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", a-t-elle prévenu.

Dans le secteurs de l'énergie

La fédération CGT de la chimie (Fnic-CGT), qui comprend notamment les raffineries, appelle à une grève reconductible à partir du lundi 6 mar s au soir contre la réforme des retraites. Cette mobilisation pourrait entraîner, si elle se prolonge sur plusieurs jours, l'arrêt de certaines raffineries de pétrole. La CGT énergie, qui est en grève reconductible depuis le début, a également appelé les salariés de l'électricité et du gaz à se mobiliser.

Dans le secteur aérien

Les avitailleurs de la France entière, chargés d'alimenter les avions en carburant, sont appelés à se mettre en grève reconductible dès lundi soir, indique la CGT, qui se présente comme le premier syndicat dans l'ensemble de ce secteur d'activité. L'impact sur le transport aérien "peut être immédiat", a déclaré ce mercredi 1er mars à l'AFP Pierre Dalles, délégué syndical CGT du site TotalEnergies Michelet, à Toulouse.

L'appel, décidé mardi, concerne les sociétés GPA, Fas, Skytanking, Sasca, Sap, TotalEnergies, Avitair et WFS, présentes dans les aéroports de Roissy, Orly, le Bourget, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Tarbes, Perpignan, Nantes, Lille, Strasbourg, Rennes, Nîmes, Brest, Nice, Toussus, selon le tract de la CGT.

Les livreurs des plateformes

La CGT Transports a appelé le 27 février les livreurs des plateformes à rejoindre le mouvement. Rappelant le récent plan social chez Just Eat, qui vise à "remplacer sa flotte de coursiers salariés par des coursiers auto-entrepreneurs du sous-traitant Stuart", la CGT Transports s'est inquiétée de la multiplication de ce statut, qu'elle considère souvent comme du "salariat déguisé". "La somme des cotisations retraites non versées par les plateformes de livraison pourrait même se chiffrer à des dizaines de millions d'euros, une attaque directe contre la solidarité", estime le syndicat, accusant par ailleurs le gouvernement français d'avoir "accompagné la casse des droits de toutes les manières possibles".

Chez les éboueurs

Les éboueurs sont, eux aussi, appelés par leur fédération CGT, majoritaire dans ce secteur, à se mettre en grève reconductible à partir du 7 mars.