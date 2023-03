Réforme des retraites : le préfet de Côte-d'Or met en garde les "voyous" avant la 10e journée de mobilisation

France Bleu Bourgogne - Franck Robine Vous, en tant que préfet, est ce que vous diriez qu'elles sont plutôt tranquille? Les manifestations à Dijon en ce moment, dans le sens où on est globalement en sécurité.

Franck Robine - D'abord, je remercie l'intersyndicale parce que je crois qu'elle fait tous les efforts possibles pour bien encadrer les manifestations. En revanche, c'est vrai que souvent à la fin, par exemple sur les manifestations des retraites, seule une manifestation n'a pas connu de troubles à la fin. Parce qu'il y a des gens que je n'appelle pas des manifestants. Ce sont des voyous, des casseurs.

Vous maintenez ce terme ?

Je le maintiens. Quand on vient masqué, le visage dissimulé, ganté, qu'on lance des projectiles sur la police, on n'est pas des manifestants mais des voyous. Et la place des voyous, c'est là le rôle de la police, c'est d'être remis à la justice pour être condamné.

C'est une minorité quand même, parmi les manifestants à Dijon en ce moment.

Oui, c'est une forte minorité parce qu'on compte à peu près 100 150, parfois 200 ou 300 personnes qui viennent vraiment pour casser.

Ce sont des manifestants que vous avez identifié ? Ils sont davantage surveillés ?

Le droit de manifester, il est fondamental, il est constitutionnel et donc moi je souhaite que tout cela puisse cesser, cette casse. Et donc, effectivement, ce sont des gens qu'on suit de très près dès le début de la manifestation. Mais malheureusement ils profitent du déroulement de la manifestation pour se cacher et se regrouper. À la fin, ils mettent en danger les manifestants. Il y a eu des faits très graves et je voudrais rendre hommage à la police parce que depuis deux mois, il n'y a pas eu de blessés, ni chez les manifestants, ni chez les policiers. Malgré des jets de pavés, des bouteilles enflammées, Il y a même eu un cocktail Molotov. Donc il y a un grand professionnalisme de la police à laquelle je rends hommage. C'est pour ça que j'ai réagi aux propos du leader de Solidaires qui a indiqué qu'il fallait se protéger de la police. Ça, c'est quelque chose qui est impensable et inadmissible.

Le Conseil de l'Europe a quand même dit qu'il y avait effectivement des actes de violence de la part de certains manifestants, et un usage excessif de la force, pas spécifiquement à Dijon mais vous en pensez quoi, vous?

L'usage de la force est très sévèrement encadré. Si vous regardez Dijon, je le répète, il n'y a eu aucun blessé depuis deux mois et c'est très encadré. C'est à dire qu'avant d'utiliser la force, la police fait des sommations. Elle demande aux manifestants de se disperser. Donc c'est toujours, toujours, toujours en réponse aux violences des manifestants.

Pas toujours, disent les syndicats.

J'ai eu toutes les caméras, toutes les attestations d'officiers de police judiciaire et il faut savoir que moi-même j'écoute ce qui se passe à la radio police et je peux vous dire que dans tous les cas sans exception, il y a eu des sommations, tout simplement parce que c'est la règle. Le schéma national de maintien de l'ordre l'impose aux policiers.

Ce week-end, vous aviez donc interdit la manifestation à Dijon, celle de demain (mardi), elle est autorisée.

Bien sûr, avec l'intersyndicale. D'ailleurs, c'est le parcours habituel de l'intersyndicale. Je le répète, celle de samedi. Je n'ai pas souhaité l'interdire puisque j'avais proposé aux syndicats, notamment Solidaires, avec qui j'étais en contact, de reprendre ce parcours habituel.

Donc si c'est interdit, c'était la faute des syndicats. C'est ce que vous dites ?

Si c'était interdit, c'est parce qu'ils avaient proposé une fin de manifestation, ce qu'on appelle une dispersion en plein centre-ville, c'était trop dangereux et c'est la raison pour laquelle je leur avais fait cette proposition. Mon directeur de cabinet les avait appelés pour leur dire qu'il était plus raisonnable, surtout un samedi, de reprendre le parcours habituel. Et ils ne l'ont pas souhaité. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai été conduit à interdire.

On sent que depuis l'utilisation du 49 trois, les tensions montent un peu, y compris dans les cortèges. Qu'est ce que vous comptez faire, vous, en tant que préfet, pour essayer d'apaiser un petit peu les choses dans les semaines à venir ?

Encore une fois, je voudrais rendre hommage à l'intersyndicale qui encadre avec beaucoup de responsabilité le déroulement des manifestations. Et puis, il faut faire la différence. Encore une fois, c'est un droit fondamental. Il faut faire la différence entre les manifestants et les voyous qui viennent pour casser. Ceux-là, il faut qu'on arrive à les arrêter. Il y a eu trois arrestations lors de la dernière manifestation violente et donc il faut qu'on arrive à les arrêter, les remettre à la justice.