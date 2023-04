Réforme des retraites : le préfet interdit la manifestation dans plusieurs rues du centre-ville de Vesoul

Les organisateurs de la onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Vesoul donnent rendez-vous aux manifestants à 10h devant la gare. "Deux manifestations ont été déclarées prévoyant un cortège dans les rues du centre-ville", précise la préfecture dans un communiqué. Mais le préfet a décidé d'interdire la manifestation dans plusieurs rues du centre-ville après avoir demandé à l'intersyndicale de revoir leur parcours.

"Des dégradations et des faits de violence" les 23 et 28 mars

Le préfet de la Haute-Saône, Michel Vilbois a demandé aux organisateurs de revoir leur parcours en précisant "qu’ils avaient été sensibilisés préalablement à leurs déclarations, aux risques importants à l’ordre public que comporterait une manifestation en centre-ville".

La préfecture fait référence à des "des faits de violence et des dégradations de la part de certains manifestants" les journées du 23 et 28 mars dernier. La préfecture et la mairie avaient été prises pour cible. Le numéro 1 de la police vésulienne avait été enfarinée.

"Plusieurs dégradations sur les bâtiments et le mobilier urbain et plusieurs incendies dans et aux abords de la cour de la mairie ainsi que des feux de poubelles dans diverses rues ont ainsi été déplorés", ajoute la préfecture dans son communiqué. Dans ce contexte, les rues de la préfecture, de l'Aigle noir, de Presles, Salengro, Beauchamp, des casernes, quai Yves Barbier et place du 11ème chasseurs" sont interdites d'accès pour manifester ce jeudi.

La préfecture rappelle que participer à une manifestation interdite est passible d'une amende de 135 euros.