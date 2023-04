Réforme des retraites : le programme des 13 et 14 avril en Isère

Placée en période de vacances scolaires, la 12e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites va entrainer moins de perturbations que d'habitude pour les parents d'élèves. Les perturbations annoncées par les transports grenoblois sont aussi plus légères que d'habitude mais le programme des cortèges reste dense dans le département.

ⓘ Publicité

Des transports en commun perturbés à Grenoble et sur le rail

Pour cette journée de jeudi le trafic est toujours "perturbé" et les programmes de circulation "adaptés" en matière de TER indique la SNCF. Du côté des réseaux de transports en commun, qui sont déjà en programme réduit de vacances scolaires, seule la Semitag à Grenoble signale des perturbations.

Les circulations sont restreintes sur les lignes de tramway (circulations uniquement entre 6h et 20h) et les lignes Chrono (6h/7h jusqu'à 19h), ainsi que sur la ligne Proximo 16. Les autres services fonctionnent normalement. Attention toutefois aux interruptions de service l'après-midi entre 13h et 19h en fonction de la progression de la manifestation et de sa fréquentation. Sont concernées les lignes A, B, C, E, C1, C3, C4, 12, 14, 15, 16, 25 et 26.

Six manifestations et rassemblements le 13 avril et 3 rassemblements le 14 avril

Concernant le programme des manifestations l'intersyndicale lance finalement six appels au rassemblement pour la journée de jeudi.

Une manifestation est prévue à partir de 14 heures à Grenoble au départ du carrefour Jaurès/Alsace-Lorraine et en direction de la Préfecture. Une manifestation suivie d'un "bal de la lutte" est annoncée à 19 heures à la Bobine, parc Paul-Mistral.

Les autres cortèges s'élanceront à 10 heures à Bourgoin-Jallieu (Saint Michel), à 14 heures à Vienne (gare routière) et à 15 heures à Saint-Marcellin (place d'Armes). Voilà pour les "classiques" de ce mouvement contre la réforme des retraites.

Une manifestation est également annoncée à partir de 10 heures à Beaurepaire (depuis l'ancienne gare) et du côté de Monestier-de-Clermont et du Col du Fau c'est à un pique-nique partagé qu'invite l'intersyndicale, à partir de 18 heures.

Certains remettront ça le lendemain, vendredi 14 avril, jour où le Conseil Constitutionnel doit rendre son avis sur le projet de réforme des retraites du gouvernement. Des rassemblements sont annoncés à 14 heures à Grenoble place de Verdun, devant la Préfecture, ainsi que devant les sous-préfectures de La Tour-du-Pin et Vienne.