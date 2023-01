Réforme des retraites : le renseignement prévoit des éléments radicaux dans le cortège nantais

Les services de renseignement prévoient la présence de quelques centaines "d'éléments radicaux" principalement issus de l'ultra-gauche dans les cortèges lors de la mobilisation contre la réforme des retraites jeudi 19 janvier. Les villes citées sont Paris, Rennes, Nantes, Limoges ou encore Brest, selon une note du renseignement consultée par France Inter.

Les tensions sociales, provoquées par l'inflation, la hausse du prix de l'énergie, mais aussi les nombreux recours au 49.3 par la Première ministre l'an dernier, "cristallisent la colère de l'ultra-gauche", selon les services de renseignement.

Des incidents "prévisibles"

Pour eux, "des incidents sont prévisibles" dans plusieurs villes, dont Paris, où "de 200 à 400 éléments radicaux" sont susceptibles de se mobiliser. Des "dégradations visant les symboles du capitalisme" sont aussi à prévoir à Rennes, des troubles à l'ordre public à Nantes.

Si la préoccupation principale vient de l'ultra-gauche, les renseignements n'excluent pas que des "gilets jaunes au profil radicalisé, déçus de l'échec relatif de leurs précédents appels à mobilisation, tentent de profiter de l'opportunité pour provoquer et créer des tensions avec les forces de l'ordre."

"Une inconnue demeure" pour évaluer les risques d'incidents : le renseignement ne sait pas encore si les jeunes, lycéens ou étudiants, vont participer massivement ou non à la mobilisation. Il pense malgré tout que plusieurs centaines de milliers de manifestants vont défiler dans tout le pays. Après Paris, les plus gros rassemblements sont attendus à Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes, Lille, Clermont-Ferrand, Bordeaux et Caen.