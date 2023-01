Réforme des retraites : le seul moyen de "protéger notre système" pour le député Quentin Bataillon

Quentin Bataillon rencontre dès ce mercredi matin la Première ministre Elisabeth Borne, avec les autres parlementaires de la majorité, au lendemain de la présentation de la réforme des retraites. Le député Renaissance de la Loire se dit prêt à suivre la feuille de route du gouvernement pour défendre cette réforme, contestée par les principaux syndicats, par la gauche et par le Rassemblement national.

France Bleu Saint-Étienne Loire : La Première ministre va passer en revue les troupes pour mener la bataille autour de la réforme des retraites. C'est ça le rendez vous de ce matin ?

Quentin Bataillon : Absolument. Elle va donner les bons arguments pour convaincre les Français de l'intérêt de cette réforme. C'est une réforme à la fois d'équilibre, puisque nous avons un système qui, si nous ne faisons rien aujourd'hui, sera en déficit très rapidement :12 milliards de déficit en 2027, 21 dans douze ans. Donc effectivement, nous n'avons pas le choix. C'est un budget à part, nous devons le mettre à l'équilibre.

La Première ministre a promis qu'il n'y aura pas de nouvelle réforme des retraites dans quatre ou cinq ans, alors qu'il y en a eu six quand-même en 30 ans. Vous en êtes certain ?

C'est l'intérêt justement de cette réforme. C'est l'intérêt justement de toucher tous les sujets de cette réforme. Et je pense notamment à cette génération qui devait partir à la retraite dans deux ou trois ans, cette génération qui a vu justement son âge de départ à la retraite évoluer tout au long de sa carrière professionnelle. Et donc, effectivement, nous devons pouvoir répondre à toutes ces personnes-là avec une réforme équilibrée. Et c'est pour ça également que nous allons plus loin sur des sujets notamment de pénibilité, également de carrières longues. Je pense notamment à une rencontre que j'ai faite ce week-end en circonscription à Saint-Genest-Lerpt. J'avais vu un ouvrier qui m'a expliqué qu'il était rentré en apprentissage à l'âge de quinze ans. Il s'inquiétait de l'âge auquel il allait partir à la retraite. Sans cette réforme, il serait parti à 60 ans. Avec cette réforme, il va partir à 59 ans. Donc vous voyez, en terme de pénibilité, en terme de carrières longues, nous allons plus loin. Nous faisons mieux. Et c'est aussi l'intérêt de cette réforme et l'équilibre que nous y avons trouvé.

Permettre aux bénévoles des associations d'avoir des trimestres de retraite

Ces mesures sociales, comme veut le défendre le gouvernement, vont-elle suffire finalement à gommer le rejet qu'il y a de décaler l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, alors qu'il y a une forte opposition contre ce principe même de la réforme ?

C'est une réforme qui est progressive puisque ce n'est pas tout de suite le passage à 64 ans de départ à la retraite, c'est trois mois par an, à partir de septembre. C'est tout à fait progressif. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette réforme, c'est aussi la possibilité justement de relever le minimum vieillesse. Et ça, c'est essentiel. Nous l'avons déjà fait, nous l'avons monté à 1 100 euros en début de ce mandat, nous allons passer à 1 200 euros. Donc c'est aussi un élément important et c'est un élément également de justice.

Si la colère des salariés est forte dans la rue, il y a déjà une journée de mobilisation qui est prévue le 19 janvier, vous pensez que le gouvernement saura l'entendre ?

C'est humain et c'est normal de ne pas vouloir travailler plus longtemps. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage tous. Sauf que la réalité, c'est que nous, gouvernement et nous, au Parlement, nous avons aussi le besoin d'équilibrer ce compte. Parce que la réalité, c'est qu'au-delà de ne pas travailler plus longtemps, la question c'est pour combien, et quand on peut partir à la retraite. Et si on veut justement protéger notre système par répartition, si on veut protéger les pensions des Français, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de faire cette réforme.

Vous attendez-vous à des débats constructifs au Parlement alors que la gauche et le Rassemblement national ont déjà dit qu'ils allaient batailler ?

Ils ont dit qu'ils allaient plus que batailler, qu'ils allaient faire de l'obstruction. C'est-à-dire qu'ils vont faire le maximum d'amendements, parfois avec peu de sens, justement pour empêcher cette réforme de pouvoir être votée. Écoutez nous, nous allons être stables. Nous allons être solides justement sur nos appuis pour la défendre, pour convaincre les Français. Moi, personnellement, il y a un point sur lequel je vais continuer à travailler. Nous avons déjà acquis avec le Parlement le fait que les aidants familiaux, c'est-à-dire toutes les personnes qui aident justement un proche qui est très malade à passer par cette période difficile de sa vie, puissent avoir des trimestres de retraite. Oui, il y a un élément sur lequel je vais faire le maximum pour parvenir à une solution, c'est pour les bénévoles des associations. Je pense que nous devons enfin permettre, et c'était déjà le cas d'ailleurs de la réforme précédente, aux bénévoles des associations - il faut voir dans quel cadre bien sûr, ça peut pas être tout le monde, quelle association et quel type de dirigeant des associations - d'avoir des trimestres de retraite. Ces associations, et notamment sur notre circonscription, notamment dans le département, font un travail exceptionnel que l'État que les collectivités ne pourraient pas faire parce qu'elles ne pourraient pas faire aussi bien. Et donc, moi, ce sera mon élément de travail fort. J'avais dit que dans mon vote, la pénibilité et les carrières longues seraient des éléments clés. Aujourd'hui, le projet répond à mes attentes, à la fois de pénibilité à la fois de carrières longues. Aujourd'hui, mon troisième cheval de bataille sera justement les associations et les bénévoles à qui nous devons tant.

