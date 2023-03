Réforme des retraites : le trafic des TER perturbé ce weekend en Picardie

"Un mouvement social national interprofessionnel perturbera légèrement le trafic TER du samedi 25 au lundi 27 mars" en Picardie, annonce ce vendredi soir la SNCF, dans un message posté sur Twitter. La plupart des difficultés seront concentrées sur la fin de journée.

Plusieurs lignes picardes seront plus touchées que le reste des Hauts-de-France. "Le trafic sera fortement perturbé en soirée sur les lignes Paris Amiens, Paris Compiègne Saint-Quentin et Creil Beauvais les 25 et 26 mars", poursuit la SNCF. Le groupe invite à vérifier la veille, à partir de 17 heures, sur le site TER Hauts-de-France, SNCF Connect ou les autres applications de mobilité.