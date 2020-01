Réforme des retraites : les avocats entrent dans la danse

Dijon, France

Record de durée battu pour la mobilisation contre la réforme des retraites, commencée le 05 décembre. Les avocats se sont déjà mobilisés mais sans trop d'effet. Pour ne pas perdre leur régime spécial de retraite, les 70 000 avocats de France sont appelés à entrer en grève dure ce lundi 06 janvier par le CNB (Conseil National des Barreaux) et le collectif SOS Retraites pour les professions libérales. A Dijon, la décision d'entrer en grève dure sera prise lundi matin lors d'un rassemblement à la Cité Judiciaire.

Une grève dure, c'est-à-dire ?

Ce lundi c'est sûr : au tribunal de Dijon toutes les audiences seront renvoyées, sauf en contentieux des libertés. Contentieux qui pourrait éventuellement être exclu en cas de grève dure. Cela concerne le tribunal correctionnel : les mineurs, hospitalisations d'office, qui ne peuvent pas se faire sans avocat.

"Essayer de se faire entendre par la chancellerie et le gouvernement" - Maître Creusvaux

Maître Creusvaux est bâtonnier à Dijon. Entrer en grève dur, c'est sortir l'artillerie lourde, "aller plus loin." Si c'est le cas, le tribunal sera mis à l'arrêt et les audiences renvoyées. "Cela a une influence pour le justiciable, dans la mesure où les délais d'audiencement sont assez importants et que parfois un renvoi de dossier cela veut dire six, voir sept mois, explique Maître Creusvaux. Notamment sur des contentieux qui pourraient avoir des conséquences financières, c'est l'astreindre à porter ces renvois. C'est l'un des leviers dont on dispose pour essayer de se faire entendre par la chancellerie et le gouvernement."