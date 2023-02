Réforme des retraites : banderoles et playlist de l'Intersyndicale pour la manifestation du 16 février à Pau

L'Intersyndicale est au taquet pour la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui prévoit un départ à l'âge légal de 64 ans au lieu de 62 ans. En Béarn, les membres des syndicats se sont préparés ces derniers jours pour être prêts pour la manifestation. Banderoles, slogans, musique, drapeaux, etc., tout cela s'organise évidemment largement en amont. À Pau, la manifestation du 11 février 2023 avait réuni 8.500 participants selon la police, 12.000 selon les syndicats.

Du rock, des chants de lutte et des titres plus récents

"64 c'est non - 60%", banderole réalisée par la CGT 64 © Radio France - Marion Aquilina

Pour mettre l'ambiance dans les rassemblements, on pourrait dire qu'il faut un bon DJ. Dimitri Desurmon, secrétaire général de l'union locale CGT Pau et banlieue confirme presque : "On désigne un animateur, pour le coup, la personne qui tient le micro, c'est Charles, le secrétaire général de la CGT Éducation, et moi parfois il m'arrive de tenir le micro et de prendre le relai quand il est un petit peu fatigué."

Pas de vocalises mais cela pourrait être nécessaire puisqu'il faut chauffer le cortège pendant plus de deux heures, scander des slogans qui sont débattus et choisis en amont. Même procédé démocratique pour la musique, avant de diffuser dans les rues des chansons militantes.

Manifestation 10h à Pau, place de Verdun

"Du rock anglais ou anglosaxon en général, comme AC/DC, Pink Floyd, etc. détaille Dimitri Desurmon. Vous allez trouver des chants révolutionnaires plus marqués et qui nous parlent plus, comme "L'Internationale" ou même des chansons plus contemporaines tirées du rap français comme "La Rage" de Keny Arkana." Isabelle de la CFDT en Béarn , a d'autres préférences, elle "aime beaucoup les chansons de Damien Saez".

Plus largement, selon Isabelle, il faut "des choses pour faire du bruit, comme des sifflets" qu'il a fallu acheter avant le jour J. Ces achats ont pu être réalisés grâce aux cotisations des adhérents, la CFDT en compte près de 5.000 en Béarn.

Des manifestants de plus en plus rôdés

"C'est un vrai travail d'équipe sourit Isabelle de la CFDT en Béarn. On arrive maintenant au stade sympa où tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire. Des personnes s'occupent de trouver un camion, on a eu la chance d'en trouver aux couleurs de notre organisation (orange). Il faut aller chercher ce camion, faire le plein, partir avec un moyen de paiement."

L'étape suivante consiste à décorer ce véhicule. "Le matin de la manifestation, on se retrouve quelques heures avant, il y a des choses lourdes à porter, notamment la sono pour chanter, faire passer des disques, des chansons souvent d'ordre militant ou ébouriffant, dans la dénonciation de ce qu'il se passe !"