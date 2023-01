Réforme des retraites : les députés de l'Indre et du Cher prennent position

C. Morin, V. Isore et P. Delobelle

Le texte sera officiellement présenté ce mardi, mais les grandes lignes ont déjà fuité : l'âge de départ à la retraite ne devrait pas être reporté à 65 ans, mais à 64, accompagné d'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui passerait à 43 ans avant 2035.

Une réforme "absolument nécessaire" pour François Cormier-Bouligeon, député Renaissance du Cher, qui se dit "très attaché à la retraite par répartition, un pilier de notre république". Il justifie donc la nécessité de réforme le système pour assurer sa pérennité, fondant son argumentation sur une lecture du COR , le conseil d'orientation des retraites. "Le rapport émet plusieurs hypothèses et à plusieurs horizons de temps. Aujourd'hui le système n'est pas financé à l'équilibre. Aujourd'hui, l'Etat compense mais nous devons faire en sorte que le système se finance de lui-même et que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités".

François Cormier-Bouligeon : Pour la réforme mais contre l'âge légal

Toutefois, le député insiste : il sera vigilant quant à la justice du nouveau système, notamment en ce qui concerne une augmentation des pensions jusqu'à 85% du SMIC pour ceux ayant l'intégralité de leur trimestre, "y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite". Autre point capital pour lui, la prise en compte des carrières longues et des métiers pénibles : "Je pense aux aides soignantes à l'hôpital par exemple, ou bien aux femmes qui travaillent dans l'abattoir de Blancafort. Ce ne sont pas des métiers que l'on peut faire jusqu'à 63 ou 64 ans". Le député veut d'ailleurs marquer sa différence avec le plan du gouvernement quant à l'âge légal : "Je suis défavorable aux 64 ans parce que je ne souhaite pas que les gens qui sont entrés très tôt sur le marché du travail puissent avoir une décote parce qu'ils auraient leur nombre de trimestre avant l'âge légal. le gouvernement devra me convaincre de voter une réforme qui inclurait un âge légal". Un point qui l'oppose au député LR de l'Indre, Nicolas Forissier.

Nicolas Forissier : "64 ans d'âge légal et 43 ans de cotisation, c'est exactement ma position ! "

Le député indrien, fidèle aux positions des LR, défend depuis longtemps la fixation de l'âge légal à 64 ans. Un an de moins donc que la proposition initiale d'Emmanuel Macron, partisan d'un départ à la retraite à 65 ans. Mais pour obtenir l'appui des parlementaires LR lors du vote du texte, il a fallu négocier et s'aligner donc sur cette position des Républicains.

Autre point auquel la droite conditionnait son appui, l'augmentation des pensions à 85% du SMIC, soit 1.200 euros environ. Là encore, un accord semble être trouvé. L'appui de Nicolas Forissier est donc pratiquement acquis : "C'est une réforme juste*. Et c'est absolument nécessaire pour assurer l'avenir du régime et faire en sorte qu'on ne soit pas obliger d'augmenter les cotisation, surtout en période d'inflation, ou de baisser les pensions, voire les deux...*". Pour Nicolas Forissier, une réforme incluant un âge légal et un allongement de la durée de cotisation serait " très juste pour tous. Ne jouer que sur la durée de cotisation ferait partir ceux qui commencent à travailler vers 24 ou 25 ans à près de 70 ans ! ".

Selon l'Insee, les hommes les plus aisés vivent donc en moyenne 13 ans de plus que les plus modestes. - ©INSEE

Le castrais admet toutefois la difficulté d'appliquer une réforme qui allonge la durée du temps de travail à une période où le taux de chômage des plus de 50 ans atteint 5.7% (Insee, France 2021) : "Il faut inciter, voire contraindre, les entreprises à réformer sur les fins de carrière. Les seniors ont beaucoup d'expérience, ils doivent avoir moins de positions pénibles et plus de tutorat pour les jeunes". De même, il insiste sur la nécessité de prendre en compte la situation des femmes, souvent davantage victimes de carrières "hachées". Toutefois, l'élu bote en touche lorsque l'on évoque cet argument avancé par les opposants à la réforme : les classes sociales les moins aisées sont aussi celles qui ont l'espérance de vie la plus faible et donc profiteront moins longtemps de leur retraite. "Tout cela est très relatif... Lorsque François Mitterrand a fait passer la retraite à 60 ans, on vivait 10 à 15 ans de moins en bonne santé qu'aujourd'hui". De quoi faire bondir le député communiste du Cher, Nicolas Sansu.

Nicolas Sansu : "C'est une réforme inutile, injuste et inefficace"

Selon les données de l'INSEE , entre 2012 et 2016, les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus modestes. L'écart chez les femmes est d'un peu plus de 8 ans.

"Les plus modestes vont encore voir leur espérance de vie en bonne santé diminuer... déplore Nicolas Sansu, député PCF du Cher, affilié à la Nupes. C'est très injuste ! ". Il juge la réforme par ailleurs inutile car elle "risque de fracturer le pays ! Plus de 70% des Français sont contre...". Il s'oppose d'autant plus à cette réforme qu'il la juge totalement inefficace : "Le COR nous dit que les retraites sont quasi équilibrées et que la dynamique est sous contrôle. Il va manque à terme 8 à 9 milliards. Il suffirait de faire cotiser plus les revenus financiers ou celles et ceux qui ont fait des superprofits..."

Pour lui, cette réforme n'a qu'un but, "faire rentrer la France sous les Fourches caudines de Bruxelles et du pacte de stabilité".

Le député va animer une série de réunions publiques pour dire son opposition à la réforme : il sera mercredi 11 janvier à Saint-Amand Montrond, le lundi 23 janvier à Vierzon, le mercredi 25 janvier à Bourges et le 3 février à Saint-Florent-sur-Cher.