Réforme des retraites : les manifestations du mardi 28 mars dans les deux Charentes

Sept manifestations sont organisées en Charente et Charente-Maritime

Pour cette dixième journée de grève nationale, l'intersyndicale a annoncé sept manifestations en Charente et Charente-Maritime. Ce mardi 28 mars sera majoritairement rythmé par les mobilisations. Contre la réforme des retraites, le 49.3 et la motion de censure rejetée, les manifestants ne décolèrent pas et multiplient les actions. Jeudi dernier, 13.000 personnes se sont mobilisées en Charente Maritime, d'après la police; 27.000 selon les organisateurs. Un décompte syndical a également revendiqué 15.000 manifestants à Angoulême.

Huit manifestations sont organisées par l'intersyndicale ce mardi dans les deux Charentes. Outre les habituels points de rendez-vous, une nouveauté apparait pour ce dixième acte social. Dans la foulée du défilé à Angoulême, une opération escargot est prévue sur la RN10 avant une manifestation pour la défense de l'hôpital à Ruffec à partir de 14h30.

Les huit manifestations