Réforme des retraites : les Mayennais déterminés à continuer le mouvement à la rentrée

Dernière grosse mobilisation, la 14e, à Laval ce mardi contre la réforme des retraites. La police a compté 1.200 manifestants, 2.400 selon l'intersyndicale. Après l'utilisation du 49.3 pour la réforme à l'Assemblée, la validation par le Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi par le président de la République, les députés doivent maintenant statuer ce 8 juin sur la proposition de loi du groupe LIOT, liberté indépendant outre-mer et territoire, qui vise à abroger le départ à la retraite à 64 ans.

Le début de la réforme doit entrer en vigueur dès septembre prochain alors la question est de savoir si le mouvement à un avenir. Est-ce qu'une nouvelle mobilisation est prévue à la rentrée ? Les Mayennais sont en tout cas motivés pour remettre le couvert en septembre.

"Il faut profiter de ces deux mois pour convaincre"

C'est ce que souhaitent Guy et Marie-Jo, deux retraités dans la rue depuis le début du mouvement et qui seront là peu importe la date. "C'est important parce que deux ans de plus c'est beaucoup", commence Guy, "64 ans, ce sont les plus belles années d'un retraité, parce qu'on est en pleine forme, qu'on peut voyager et profiter des loisirs". Les plus jeunes aussi seront dans la rue dans tous les cas. Que ce soit dans une semaine, un mois ou deux, Laura, en seconde au lycée Douanier Rousseau à Laval se mobilisera : "un peu la flemme de travailler jusqu'à 64 balais, très clairement on n'a pas que ça à faire". Certes, les grandes vacances arrivent pour Elvin, lui aussi en seconde dans le même établissement, mais ce laps de temps peut aider, "il faut essayer de profiter de ces deux mois justement pour convaincre le plus possible", explique le jeune homme.

Et clairement les jeunes ne veulent pas se laisser faire par le gouvernement ajoute Soraya, en seconde à Ambroise Paré à Laval. "Il ne faut pas lâcher parce que si on commence à abandonner maintenant, ils vont croire qu'ils ont gagné et que c'est passé", juge la lycéenne, "là, ils essayent juste d'étouffer le truc, de parler de plein d'autres choses pour passer vite à un autre sujet, on ne va pas laisser passer", prévient Soraya.

La colère ne retombera pas

La colère est donc toujours présente dans le cortège, même si la réforme des retraites semblent bien enclanchée. Mais cette colère n'est pas près de s'éteindre pour Mélanie Allain, secrétaire départemental CFDT en Mayenne. "Tous les gens qui sont ici continuent à soutenir le mouvement et même ceux qui ne sont pas là nous soutiennent parce qu'ils ne peuvent malheureusement pas être présents", explique-t-elle, remerciant au passage les personnes qui glissent des messages de sympathie aux syndicats lors des tractages. Ce vote du 8 juin sera donc déterminant pour savoir quelle suite donner au mouvement par l'intersyndicale en Mayenne à la rentrée prochaine.

