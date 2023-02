février Réforme des retraites : les perturbations à prévoir mardi dans la Loire et en Haute-Loire

Après les manifestations des 19 et 31 janvier, qui ont mobilisé des centaines de millions de personnes partout en France, une troisième journée de grogne contre la réforme des retraites est prévue ce mardi 7 février 2023 :

A Saint-Etienne, RDV à 10h place de la Liberté en direction de l’Hôtel de ville

A Roanne, départ à 10h du Centre Universitaire jusqu’à l’Hôtel de ville

Au Puy-en-Velay à 10h30 place Cadelade.

Des perturbations dans les transports de la métropole stéphanoise

Le tram T2 ne circulera pas du tout ce mardi à Saint-Etienne, tout comme de nombreuses lignes de bus du réseau STAS : 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 45, 57, S1, S3, S6, S7 et S9.

Les lignes qui rouleront, comme les Tram T1 et T3, auront des horaires modifiées, elles commenceront leurs services plus tard et finiront plus tôt.

Les prévisions de trafic du réseau STAS - STAS

Des perturbations dans les trains

Pour ce nouveau mouvement de grève, la direction de la SNCF prévoit la circulation d'1 TGV sur 2 en moyenne et de 3 TER sur 10 .

La ligne Roanne - Saint-Etienne par exemple sera assurée par des cars et non des trains, tout comme la ligne entre le Puy-en-Velay et Saint-Etienne.

Entre Saint-Etienne et Lyon, il n'y aura que quatre départs de trains ce mardi matin : 6h50 / 7h50 / 8h20 / 9h20.

Des perturbations à la SNCF qui se poursuivront mercredi puisque la CGT cheminots et SUD Rail maintiennent leur appel à débrayer également le 8 février. En revanche ils ne feront pas grève samedi.

Des perturbations dans les crèches stéphanoises

En période de vacances scolaires, cette journée de mobilisation n'aura pas d'incidence sur les écoles, en revanche à Saint-Etienne, seules quatre crèches fonctionneront normalement : celle du parc de l’Europe, la crèche Jean Macé, Minouchat et celle des Petits Manuchards.

Les six autres crèches publiques de Saint-Etienne seront ouvertes partiellement :

Galapiats : la crèche sera ouverte de 12h à 18h30 (sans repas),

Grenette : la crèche sera ouverte de 13h à 18h30,

Ribambelle : les services Calinours, Trottinou et Mini Pouss seront ouverts de 7h30 à 13h (sans repas),

Sirainette : l'aile Galopin/Ploufinou sera ouverte de 13hà 19h (sans repas) ; l'aile Filovan/Jopada sera fermée à la journée.

Saint Saëns : le groupe des bébés sera ouvert de 7h30-17h30 ; le groupe des grands sera fermé à la journée.

Comédie : le jardin d'enfants et le service Fripounet seront ouverts normalement ; le service Perlins sera ouvert de 9h30 à 18h ; le service Bambin sera fermé à la journée.